Icardi terminó con un ojo morado y Galatasaray denunció manipulación del VAR

Sadece kendileri için adalet isteyenler bu gece yine her mecradan Türk futbolunu manipüle etmeye devam ettiler. Biz; hakem heyetinin, VAR odasının ve 26 kameranın göremediğini paylaşıyor ve yine onların yerine utanıyoruz ❗️



Türk futbolunu bu noktaya getirenlerin bir gün utanması… pic.twitter.com/xJedDKa8ta — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) December 24, 2023

Mauro Icardi, al publicar una foto en sus redes socialesEl rosarino quedó con una hematoma debajo del ojo derecho, presuntamente por su fuerte choque contra el poste de un arco, empujado por su rival Alexander Djiku en una acción de juego.El árbitro Arda Kardesler no sancionó penal ni recurrió a la tecnología para revisar la acción, lo que provocó que Galatasaray emitiera un comunicado de protesta: "Aquellos que sólo quieren justicia para ellos mismos continuaron esta noche manipulando el fútbol turco desde todos los canales!""La sala VAR y las 26 cámaras no pudieron ver (el penal) y nos sentimos avergonzados por ellos. Quienes han llevado el fútbol turco hasta este punto se avergonzarán'', cuestionó el club donde juega Icardi.Fenerbahce replicó ese mensaje y acusó a su máximo rival de "'tratar de crear victimización a través del golpe del jugador al poste de la portería. Lo dejamos a criterio del público''.El club local consideró que el golpe fue un accidente de juego y no una agresión hacia Icardi, quien también recibió un cabezazo en la zona del ojo durante el partido y finalizado el juego tuvo un fuerte cruce con el delantero Edin Dzeko.El criticó a Icardi en la respuesta de un posteo con la imagen del rostro del argentino: "El tipo golpeó con la cabeza el poste de la portería y lo subieron a Instagram para llorar un penal. Típico de ellos. Embarazoso".