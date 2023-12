Las sesiones extraordinarias del Congreso convocado por Milei comienzan mañana

Foto: Archivo

El período dedel, convocado por el presidente Javier Milei para tratar un paquete de temas -entre ellos la reforma del Estado y la revisión de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias- comenzará a desarrollarse este martes y se extenderá hasta el próximo 31 de enero.El llamado fue dispuesto a través deldel viernes último, que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete, Nicolas Posse.Entre otros temas, la convocatoria adel Congreso Nacional incluye una, como así también la implementación del sistema depara las, una iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados y cuyo tratamiento está pendiente en el Senado.De todas maneras, algunas fuentes no descartan que, en la letra fina de las iniciativas a tratar desde este martes en el Congreso, el Ejecutivo incluya también un proyecto parala instancia de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias () que rige en la actualidad.Por otro lado, en las últimas horas comenzaron a surgir desde algunos sectores del Parlamento dudas acerca de la consideración en este período extraordinario del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 que desregula distintos aspectos de la economía, y modifica y elimina distintas leyes.Es que ese tema no fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias convocada por el presidente Milei el viernes último.Uno de los que sí se incorporó en el listado para extraordinarias es la reversión de la rebaja del Impuesto a las Ganancias para la mayoría de los trabajadores que había impulsado el entonces ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y aprobado por ambas cámaras del Congreso., la reforma de ganancias y el cambio electoral, se requerirán amplios acuerdos ya que se vota con mayoría absoluta deEn el temario del período extraordinario -para el cual aún hoy no hay ninguna reunión prevista en agenda- también se incluye una iniciativa por la cual se solicita autorización para que el Presidente de la Nación pueda ausentarse del país durante el año 2024.Además, se incorporó la ratificación de los Convenios entre las Argentina y Japón "para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y la Prevención de la Evasión y la Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Osaka, Japón, el 27 de junio de 2019" y otro similar firmado con China.Otro tema que se pide es la ratificación del Convenio entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal, suscripto en la Ciudad de Washington en 2019.En la lista figuran los acuerdos suscritos con Emiratos Árabes y con Turquía, y otros acuerdos internacionales.Días pasados, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que el oficialismo trabaja para "conseguir las voluntades" que necesita para la sanción de leyes clave y dijo que "quórum va a haber" en las sesiones extraordinarias previstas a partir de de este martes.Respecto a los respaldos que podría conseguir el oficialismo en el Congreso para aprobar las leyes clave que impulsará Milei, Menem señaló: "Estamos en esa tarea de conseguir la mayor cantidad de voluntades presentes. Tengo la esperanza de que así sea:".