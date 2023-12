Botafogo insiste por Medina, vuelve Molinas y esperan por el DT Martínez

El "xeneize" ya rechazó u$s 7.000.000 por el 80% del pase / Foto: Eva Cabrera.

El club brasileño, de 21 años, luego de que el "xeneize" rechazara los u$s 7.000.000 por el 80% del pase.Por contrapartida, quien debe volver al equipo "xeneize" es el mediocampista ofensivo, quien estuvo a préstamo en Tigre pedido en su oportunidad Diego Martínez, que en las próximas horas y Navidad mediante debe terminar de cerrar con Huracán su desvinculación para hacerse cargo el martes que viene de la pretemporada boquense.Pero volviendo a Medina,Según Globo Esporte el volante nacido el 1 de junio de 2002 en la localidad bonaerense de Moreno es "el gran objetivo" de Botafogo, aunque el nuevo ofrecimiento no sería por la cláusula de rescisión que asciende a los u$s 15.000.000."Es visto como una pieza clave para llegar y ser titular", indicó el medio deportivo brasileño, que precisó el origen de un futuro derrotero de Medina hasta Inglaterra al señalar que Botafogo pertenece a Eagle Football, una empresa propietaria también de Olympique Lyon, de Francia, donde juega el argentino Nicolás Tagliafico, y justamente el Crystal Palace, de Londres.