Con Tomi Lago, el tango es pasado, presente y futuro

"El tango es el primer género de música urbana. En su caso del Río de la Plata". Foto: Victor Carreira.

"Cuando me enteré que los japoneses cantan por fonética clásicos del tango en kimono, ¡me explotó la cabeza!". Foto: Victor Carreira.

"Al tango lamentablemente le dan más bola afuera que acá en Argentina" . Foto: Victor Carreira.

En su disco, Tomi también hace temas de Andrés Calamaro y Fito Páez. Foto: Victor Carreira.

En sus letras, Lago apela mucho al lunfardo. Foto: Victor Carreira.

Un poco de la historia del tango, según Tomi "Acá el origen del tango se da con los payadores criollos, casi de relatar lo que había pasado en el día o en la semana, tal se peleó con tal y tal se fue con tal mina, todo rimando en décimas con una base de milonga. Podríamos decir que el candombe y la milonga son los mamis y papis del tango. Y a eso se juntó que entre finales del siglo 19 y principios del 20. Creció mucho la población de Buenos Aires con la llegada de los inmigrantes italianos y españoles principalmente con la llegada de un millón y medio de italianos".



"Por un lado el tango agarra del vocabulario del lunfardo que es una construcción de dialectos del napolitano, del genovés, del caló que hablan los gitanos y también agarraba la temática de la nostalgia. Por ejemplo a Borges no le gustaba ese tipo de tango nostálgico, era más del primer tango de los inicios que tenía una temática más carcelaria, prostibularia. Y después aparecen estos autores con una carga casi filosófica como (Enrique Santos) Discépolo o (Homero) Manzi que hacían obras de teatro y tenían militancia política".



"El bandoneón que es alemán o austriaco, aparece en el 1600 que era Prusia en ese momento. Las iglesias que no podían comprar un órgano se inventó el bandoneón para reemplazar a los órganos. Y te preguntas por qué hay milongas en Alemania repartidas entre Hamburgo y Berlín, quizás puede ser por todo esto. Y en el caso de por qué cantan tango en Japón me queda por descifrar, me queda lejos. Por eso me da mucha intriga y quiero ir a Japón para descubrirlo".

Tomi Lago es un ejemplo de que el tango no murió, por el contrario, está más vivo que nunca.El cantor de 33 años reflexiona en charla con Télam sobre su recorrido artístico y su acercamiento al tango que a través de su reciente disco “-producido por Sony- viene a introducirle a las nuevas generaciones un sonido reversionado y una reivindicación de una música rioplatense., cuenta Lago. En la adolescencia tuvo bandas de rock y de reggae. Llegó al tango “a través del rock”. El cantor se acuerda del primer tango que escuchó: “Fue en un disco de Andrés Calamaro que no es el de tangos sino el que se llama ‘El Regreso’, que es cuando vuelve después de no tocar por mucho tiempo. En ese disco hace una versión con Juanjo Domínguez, tremendo guitarrista, de ‘Por una cabeza’”.Tomi es: sin gomina, con piercings y tatuajes, y camisas estampadas desabotonadas. Trae el género histórico y rioplatense con una impronta y una estética que se mezcla con lo actual en lo visual y en su sonido y como dice él “A pesar de que sus padres escuchaban rock y sus abuelos jazz y música clásica, sí recuerda su. “Se exilió en los ‘70 en Europa. Ella sí escucha tango. Creo que hay algo en la nostalgia, muy tanguera por cierto, del exilio de mi tía que me emocionaba. Yo tenía 24 años cuando la visité y en esos diez días que estuve en París, nos levantábamos y escuchábamos tango mientras tomábamos unos mates”.“La primera vez que escuché una canción y casi lloro fue en ese viaje también con una interpretación de (Roberto)de ‘Naranjo en Flor’ en una entrevista de televisión. Incluso Roberto no estaba engominado, sino vestido de jogging. La música siempre me emocionó pero hubo algo que me sensibilizó más en ese contexto estando con mi tía exiliada y viendo toda”, analizó Lago.que Lago compuso junto a Mariano Napoli y Joaquín Plada. Entre las reversiones se encuentran: “Los dos son músicos que admiro mucho y que escuché mucho. No me acuerdo la vida sin que suenen esos dos desde muy chico. Eligiendo hacer estos dos covers quería mostrar de donde vengo, lo que escucho y lo que mamé”.El cantor criado en el barrio porteño de Palermo -donde de adolescente se juntaba con sus amigos a guitarrear en las plazas alguna de Viejas Locas o de Los Redondos- también es un performer y que se apropia del espacio y de la escena. No sólo en los shows en vivo como el de la presentación de su disco la semana pasada en el CC Richards (Honduras 5272) sino también en losque acompañan su repertorio.Lago conoce la historia del tango desde sus inicios y lo reivindica manifestando quea, incluyendo Montevideo por supuesto. Como elY lo que se conoce ahora como música urbana que es el, yo le veo también una conexion sobre todo por los temas que aborda. Con excepciones que quizás el trap tiene a veces temáticas más de relajar, el boliche, el champagne y las marcas. Pero de pronto pibes comotiran otras datas, temáticas, otra profundidad. O pibes comoque reivindican haber nacido acá y sé que también por ejemplo tiene familia uruguaya entonces le da bastante bola al tango y escucha tango. Tuve la oportunidad de conocerlo y me sorprendió que conocía tangos", reflexionó el artista.-Siento una contradicción porque percibo que se está armando algo alrededor del disco , se está escuchando bastante. Es una satisfacción pero lamentablemente se está dando en un contexto muy complicado del país; soy partícipe y también lo padezco. Y no me interesa ser el tipo de artista que está en la suya loco viste “estoy en la mía y yo estoy en el estudio y no me importa nada de lo que pasa afuera, la música es lo único”. No, para mí no es así y lo manifiesto con las canciones que hago y en los recitales.Así y todo la idea es recorrer el país en la medida de lo posible. Estamos cerrando algunas fechas por Córdoba, Mendoza, Rosario y en Tierra del Fuego. También sería lindo una gira por el conurbano bonaerense: San Miguel, Avellaneda y San Fernando. Pero mi sueño es ir a Japón.-Porque cuando me enteré de que los japoneses cantan por fonética clásicos del tango en kimono, ¡me explotó la cabeza! Me da mucha intriga ver por qué les pasa eso.-Sí. Todo es político. Obviamente hay un error conceptual que no distingue la política en sí de la política partidaria. Yo soy peronista y fui militante orgánico y eso no implica que en un momento haya tenido mis críticas. La política es una forma de organizarse entre humanos. Somos seres sociales y nos tenemos que organizar de alguna forma, nos guste o no.-No me gusta obligar a nadie a escuchar nada (risas). Pero me parece que si tienen la sensación que tengo yo de saturación de cierto tipo de música que no es que no me guste eh. Por ejemplo el fin de semana estuve en una fiesta y bailé reggaetón toda la noche, no reniego de eso. Pero si tienen la sensación de estar un poco saturados de eso van a encontrar algo distinto en este disco. Por más que separa y reivindica un género histórico muy representativo del país y de la ciudad, trae un sonido nuevo. A veces pasa con un tango de Gardel que se grabó en 1922 y no se escucha tan bien. Y uno está acostumbrado a otro tipo de sonido ahora. Porque la tecnología avanzó por suerte.Este disco tiene algo particular, distinto, que aborda otros tipo de temáticas en cuanto a las letras, rescata canciones viejas. Y algo que me gusta del disco es que quizás si no sabes de donde viene el tema no sabes cuál es vieja y cuál es nueva. Aunque sea para probar, escuchenlo.