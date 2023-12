Germán Martínez pidió rechazar el DNU en el Congreso porque "se parece al autoritarismo"

Martínez convoca a toda la oposición a sumarse para rechazar el DNU que presentó el Poder Ejecutivo. (Foto: Lara Sartor)

El titular del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP),aseguró este domingo que el(DNU) presentado por el presidente"es la puerta de entrada a una relación entre el Congreso y el Ejecutivo que se parece al autoritarismo" y llamó a formar una mayoría "plural y diversa" para rechazarlo."Hay que prestar atención a lo que dice (Javier) Milei porque es la puerta de entrada a una relación entre el Congreso y el Ejecutivo que se parece al autoritarismo y eso yo no lo quiero para la Argentina", señaló Martínez en diálogo con Radio 10 y afirmó que desde el bloque de UxP se está trabajando paraRespecto al tratamiento que tendrá en el Congreso el DNU en las sesiones extraordinarias recientemente convocadas, el diputado santafesino opinó que algunos legisladores "están jugando al 'engaña pichanga' proponiendo que se retire el decreto mandar uno más chiquito o decir 'te lo aprobamos y luego sacamos leyes modificatorias', y con eso terminan jugando para Milei".Y se preguntó que pasaría cuando alguien en el gobierno "se pase de rosca con el autoritarismo y termine poniendo en crisis la propia vida democrática y la división de poderes, ¿con qué autoridad esos diputados van a plantarse en un lugar distinto si ya le concedieron facultades extraordinarias?".y nosotros no lo podemos permitir", enfatizó Martínez y auguró que desde UxP "nuestra tarea es convocar una mayoría que rechace este DNU y que obligue al Presidente a analizar otras alternativas".En cuanto a la votación en la Cámara baja admitió que "con nosotros solos no alcanza" ya que"y como nos faltan 27 hay que buscar a otros y lograr acuerdos" pero "no podemos ir a buscar los votos de los diputados maltratándolos o desconfiando de ellos sino argumentando", puntualizó.Por último, propuso "salir de cierta comodidad ideológica" para buscar acuerdos y afirmó que "hay que tener valentía para salirse del corset que muchas veces nos imponen los espacios políticos así que vamos a hablar con todos para poder lograr la mayoría".