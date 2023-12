Alerta meteorológico por tormentas: qué prevenciones tomar

En caso de algún siniestro, se uede llamar a la línea 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias. (Foto: Victoria Gesualdi)

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires emitió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos tanto en las calles como en las viviendas, de cara a la alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por➤ El ejecutivo local solicitó no circular por calles anegadas, retirar macetas y sillas de plástico de balcones y terrazas, asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción -tales como chapas, ladrillos y tirantes, entre otros-, no manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.➤ Además, pidieron no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.➤ En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas y no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables caídos en la vía pública.➤ En cuanto a los automovilistas, se les solicita extremar las medidas de seguridad y circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.➤ En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.