Economistas creen que el DNU atiende la necesidad de "profundas reformas estructurales"

El anuncio del DNU fue por cadena nacional.

Daniel Marx.

Fauto Spotorno.

Las reformas estructurales que impulsa el presidente Javier Milei a través de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que en su mayoría fueron planteadas por el dirigente libertario durante la campaña electoral y quecon discrepancias sobre la forma de llevar esas iniciativas.Economistas consulados por Télam expusieron su visión acerca de ly en que a la larga eso beneficiará a los consumidores, consideró el exnegociador de la deuda argentina y ministro de Finanzas,, en línea con las reformas que plantea el decreto.Marx explicó que "estas son definiciones de la sociedad, y aunque haya un mandato importante, eso le sirve (al Presidente) para tomar la iniciativa e ir adelante, pero hay que ver lo que está previsto en el ordenamiento de la sociedad y su proceso decisorio, y en ese sentido es altamente valioso manejarse dentro de las instituciones", planteó deslizando la necesidad de que el DNU pase por el filtro del Congreso para un apoyo político.Asimismo, consultado sobre si las reformas resultan similares a las aplicadas en los '90, expresó que "la comparación no sé si es apropiada, porque acá listaron una enorme cantidad de reformas y en el uso de un DNU;, más allá de que sí hubo una reforma de Estado inicial", recordó.., dijo, volviendo sobre el tema del apoyo social y político en las medidas.Para el"en general en materia económica el DNU está bien planteado" .En materia laboral, además, es un poco más fuerte, ya que lo que hace es poner como prioridad hacer más fácil para las empresas contratar personas".Según el economista, "esto es clave en una economía que no da trabajo desde hace 10 años".Así, las cerca de 350 reformas que planteó Milei por cadena nacional el último miércoles"Se torna fundamental desregular la economía porque en los próximos meses va atravesar un ajuste fiscal y un reordenamiento monetario. Por lo tanto la forma de crecer es desregulando la economía y que sea más fácil establecer negocios y sacar falsas regulaciones que lo único que hacen es entorpecer, con lo cual en general está bien planteado", ponderó Spotorno.Por su parte,consideró que, además de eliminar cajas políticas y privilegios que tienen algunos sectores en desmedro de todos los demás".Castiñeira destacó, entre las medidas anunciada, "la eliminación de los cupos a las exportaciones y a los controles a las importaciones; la eliminación de todo ente público para el control de precios, con la eliminación de la Ley de Abastecimiento propia de la dictadura, y la generación de competencia entre prepagas y obras sociales, al tiempo que se eliminan privilegios maquillados bajo la patina de política industrial y se eliminan barreras de entrada en varios sectores de la economía", enumeró.No obstante,sólo modifica los tiempos para que sea ley", a la vez que remarcó que tampoco pasa por encima al Poder judicial.Para el economista, "el DNU rompe negocios protegidos en la economía y cajas políticas varias. Se derogan leyes que se impusieron durante las dictaduras. Lo que se busca con el DNU es recuperar la libertad".En el plano laboral, destacó que "lo más importante de la reforma es la reforma sindical, y que recordó que Argentina es el único país donde un sindicato tiene algo que ver con el sistema de salud. Fue un regalo de Onganía a los sindicatos para comprar la calle", ironizó.Castiñeira mencionó también la mención a la política de cielos abiertos "que suma competencia al mercado con más aviones en vuelo, a menor precio y en un país muy extenso, es vital;.es necesario terminar con el monopolio de Aerolíneas Argentinas", continuó.Por último,Castiñeira acotó que "la competencia baja el nivel de precios por más oferta" pero, aclaró "la inflación es un fenómeno de emisión, no de competencia".En este sentido, "los 20% de PBI que emitió el gobierno saliente en toda su gestión explica la inflación que sufriremos en 2024. Estamos viviendo una remake del Rodrigazo de 1975", concluyó Castiñeira.