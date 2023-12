Anunciaron aumentos de entre un 30 y un 50% en las cuotas de colegios privados

Desde las instituciones advirtieron que el aumento será mayor si se aumenta el salario de los docentes.

Diferentes cámaras y entidades que nuclean instituciones educativas de gestión privada de todo el país estiman que, para el inicio del ciclo lectivo 2024, habrá aumentos de entre un 30 y un 50 por ciento en las cuotas, al tiempo que recalcan que cada jurisdicción sufrirá un aumento distinto porque ello depende del ajuste que se le haga al salario a nivel provincial.El secretario ejecutivo de la(Aiepba),, afirmó en diálogo con Télam que "ya hay un aumento autorizado por el Gobierno para las escuelas con aporte estatal que es del 30% a partir de marzo de 2024".No obstante, advirtió que, "como la incidencia directa es la del salario docente, el 80% y 90%, ya hay un pedido de convocatoria a paritarias del Frente Gremial Docente Bonaerense y en el último acuerdo paritario que firmó el gobernadorhay un punto que dice que se volverían a reunir en diciembre, con lo cual si se reúnen es probable que si se da un nuevo aumento salarial se tenga que hablar de más del 30%"."En Capital Federal les dieron la semana pasada un aumento nuevo a los docentes; la Ciudad había autorizado un 30% de aumento para marzo, pero ahora dio un aumento nuevo, quedando ese 30% desactualizado", explicó Zurita.Asimismo, detalló que, y si no tiene ninguna actividad extra oscile "entre $ 20.000 y $ 25.000"."Ahora, si la escuela agrega materias extraprogramáticas, más horas, puede cobrar hasta el doble de eso", comentó el dirigente de Aiepba, y remarcó que si el colegio tiene menos aporte,, graficó.En tanto, el(Coordiep),, aseveró que "en cada jurisdicción se va a dar un aumento distinto porque depende del aumento que se le haga al salario de cada jurisdicción", tras lo cual explicó que "el 80% del costo de un colegio privado es salario, tanto docente como de personal no docente"."Estamos atravesando una etapa donde todos los meses ha habido dos paritarias, la nacional, que fijó un valor por debajo del cual no se puede fijar otro, y la local, sobre la cual cada jurisdicción fijó otro valor, y esto ha hecho que todos los meses se haya tenido que ir aumentando el arancel, algo que no ocurría antes cuando cada tres o seis meses podía haber un reajuste", indicó a esta agencia.En esta línea,"Entonces, puesto que los colegios privados tienen equiparado el salario al colegio público, de manera que cuando hay paritaria docente, ya sea pública, es lo mismo para privada", resaltó.Ante esta situación, el dirigente de Coordiep dijo que, puntualizó Baloira, para lo cual afirmó que desde Coordiep "cada colegio va a recibir a cada familia que le plantee la situación y el problema para buscar fórmulas de becas o de diferir pagos".El secretario general de la(Adeepra) y de la(Caiep),, aseguró que los colegios que nuclean esas cámaras "en general tienen aranceles controlados porque las escuelas con aporte estatal tienen topes arancelarios en todas las jurisdicciones y eso marca la evolución de los aumentos que marchan en forma paralela o consecuente a las paritarias docentes"."Lo que se ha comunicado ahora a los padres por estos días son los valores de las cuotas de marzo que tienen en un promedio un incremento del 30% sobre las cuotas de diciembre en ciudad y provincia de Buenos Aires", precisó Lentijo en declaraciones a Télam, tras lo cual remarcó que "en el interior también, aunque es variable".Mientras que "en los casos de las escuelas sin aporte, en algunos casos, el incremento anunciado ha sido mayor porque haciendo la proyección en función de los índices inflacionarios y dado que estas escuelas no tienen ningún apoyo del Estado en algunos casos la proyección de la cuota de marzo les dio por encima de este tope", se explayó."Confiamos en que el ritmo inflacionario permita mantener estos valores, pero en la medida que se siga acelerando no sé si llegaremos, porque si sigue habiendo acuerdos paritarios e incremento de salarios probablemente este porcentaje no alcance", puntualizó el dirigente de Adeepra y Caiep., y comentó que "en general esos establecimientos enviaron en octubre la declaración jurada con esa proyección y en algunos casos han tenido que sentarse con las familias a consensuar valores accesibles o razonables".Por último, el presidente de la(Caciep),, estimó que para el inicio del próximo ciclo lectivo, contemplando su variabilidad y dinamismo en función de las paritarias salariales, la inflación y los costos de impuestos y servicios.Basanta Chao manifestó que la mayoría de las escuelas privadas con aporte estatal actualizaron sus aranceles en 10% en julio, 20% en agosto y 10% en septiembre, y aún resta por aplicarse un 25% para el corriente mes o la primera cuota del próximo año.En ese sentido,de 2024 en los colegios privados cordobeses,ya que algunos establecimientos disponen de doble escolaridad, jornada extendida, comedor o asistencia de la cooperadora.Los aumentos, aclaró Basanta Chao en declaraciones al diario Puntal de Río Cuarto.Al respecto afirmó que en otros convenios laborales los aumentos paritarios están entre 15% y 30% por debajo de los niveles inflacionarios, mientras que "desde el año pasado en adelante el salario docente ha aumentado entre 15% y 25% por encima de la inflación, produciéndose ahí el desfasaje", resaltó.El directivo dijo también que si bien el Gobierno cordobés aporta recursos estatales a la educación privada, esos fondos públicos cubren sólo un promedio de entre 40% y 50% del costo total de su funcionamiento, debido a que esos colegios cuentan con más personal, como auxiliares, maestranza, administrativos, jefes de trabajos prácticos y seguridad, entre otros.