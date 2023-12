En línea con otras prepagas, Medicus anunció un aumento del 44% a partir de enero

Medicus anunció el aumento de sus cuotas a partir de enero. Foto: archivo

La liberalización de los precios

La empresa de medicina prepaga Medicus informó a sus asociados, en línea con los incrementos anunciados por otros prestadores desde que se oficializó el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 el jueves último."Por la presente le informamos que,de los valores de los planes vigentes", señala una comunicación enviada por Medicus en las últimas horas a sus asociados y asociadas.En este sentido, afirma que, "en aras de mantener un servicio de atención médica adecuado a las realidades económicas y tecnológicas, la cuota del mes de enero tendrá un incremento del 44%, el cual incluye el aumento comunicado el pasado 30 de noviembre"."Es público y notorio que la atención de la salud ha sido afectada seriamente no solo por la inflación (que ha superado largamente los aumentos oportunamente autorizados), sino también por el incremento", agrega.De esta forma, esta empresa de medicina prepaga se sumó a lo que ya habían anunciado otras del rubro el viernes último."Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismoen una comunicación distribuida a sus asociados.Allí, se señaló que "se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024".Del mismo modo, la prepagaque se aplicarán para las cuotas con vencimiento en enero.Tras el anuncio del DNU desregulatorio de distintos aspectos de la economía por parte del presidente Javier Milei el miércoles último por la noche a través de un mensaje transmitido por cadena nacional, el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, había señalado que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, "iba a chocar contra una montaña".El DNU 70/2023 introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas.Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá "aumentar la competitividad del sistema".La modificación a la Ley 26.682 -aprobada en 2011- le quita la potestad al Estado de "revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones" y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.También anula la obligación de las empresas de transferir a los afiliados a otra empresa en el caso de quiebra.Además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no tendrá capacidad de fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos.El único criterio que quedará vigente para las cuotas de las prepagas es que haya una variación máxima de tres veces entre el precio diferencial para los planes de la primera y la última franja etaria.