En la previa a las Fiestas, recuerdan la importancia de no usar pirotecnia sonora

Foto: Archivo.

Distintas organizaciones y personas de manera individual reiteraron este domingo, especialmente a través de las redes sociales, la importancia de evitar el uso de pirotecnia sonora para los festejos de Navidad, debido a su peligrosidad, y al malestar y al daño que genera a muchas personas y, también, a animales.



Si bien la prohibición del uso de pirotecnia sonora se ha extendido en el país en los últimos años, como así también las campañas de concientización, a horas de la celebración de la Nochebuena volvieron a repetirse en los últimos días los pedidos a través de las redes sociales para evitar su utilización.



Por su parte, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) indicó que, aunque los accidentes oculares por pirotecnia disminuyeron en un 60 por ciento en los últimos años, es importante tomar recaudos porque la mayoría de los daños se producen al destapar o explotar botellas, por el uso de pirotecnia y, en niños, por las llamadas "estrellitas".



El Ministerio Público Tutelar (MPT) porteño también se sumó a las campañas que, por redes sociales, buscan concientizar acerca de la importancia de no utilizar pirotecnia sonora.



Bajo el slogan de "la pirotecnia no es un juego", el organismo señaló que "todos los artículos pirotécnicos pueden causar lesiones físicas, algunas de gravedad, incluso a quienes no los estén manipulando".



"La mayoría de las personas que llegan a las guardias con mutilaciones, quemaduras o lesiones oculares importantes por el uso de pirotecnia son niñas y niños. Además, su impacto sonoro afecta especialmente a las personas con TEA, hipersensibilidad auditiva, recién nacidos, adultos mayores y animales", advirtió el MPT.



En paralelo, desde hace ya unos años se viene desarrollando una campaña online de recolección de firmas que ya reúne más de 190 mil adhesiones y que brega por una ley que prohíba a nivel nacional el uso de pirotecnia (https://Change.org/FestejosSinTorturas).



"Mi hijo, Ezequiel, es autista y se asusta mucho con las explosiones de los fuegos artificiales. No hay lugar de la casa en donde se pueda proteger, porque se escuchan desde todos lados. Se supone que las fiestas son fechas de celebración, pero para Ezequiel y nuestra familia son casi una tortura. Te pido que me apoyes para que se prohíba la pirotecnia", señala el impulsor de la campaña a través de la plataforma de Change.org.



Entre los distritos que ya cuentan con una normativa que prohíbe el uso de pirotecnia se cuenta la provincia de Buenos Aires, con una ley que comenzó a regir a principios de este año.



Se trata de la Ley 15.406, sancionada a fines de 2022, que establece la prohibición de la venta y del uso de pirotecnia de alto impacto sonoro, para “proteger la salud de la población de sus efectos audibles, fumígenos, químicos y físicos”.



En la provincia de Santa Fe, rige desde inicios de 2020 la prohibición de la adquisición y uso de artículos de pirotecnia, de estruendo o sonoros en los eventos y espectáculos que se organicen por parte del sector público provincial, aunque algunas ciudades ya contaban con legislación de "pirotecnia cero".



Otro de los distritos en los que rige una ley provincial de pirotecnia cero es Tucumán.



En tanto, Jujuy cuenta con una ley de pirotecnia sonora cero, vigente desde 2020, que prohíbe su distribución, tenencia, comercialización y uso, con multas de $219.000 para personas que la utilicen y de $440.000 para quienes la comercialicen. según difundió el Ministerio de Seguridad local en vísperas de los festejos de este fin de año.



En Córdoba, la Ley 10.326 del Código de Convivencia Ciudadana, vigente desde 2015 y con alcance en toda la provincia, no prohíbe la venta de pirotecnia pero sí su uso únicamente en espectáculos públicos y actos masivos, tanto en ámbitos abiertos como cerrados.



No obstante, en alrededor del 50% de los 426 municipios y comunas que tiene la provincia cuentan con sus propias ordenanzas o normas análogas que prohíben la venta, el uso o en otros casos imponen restricciones.



En Córdoba capital rige desde 2016, la ordenanza N°12.468 del Código de Convivencia Ciudadana, que en su artículo 106 "prohíbe" la fabricación, el transporte, la venta minorista o mayorista y el uso particular de elementos de pirotecnia y cohetería.



En la ciudad de San Luis, una ordenanza sancionada en noviembre de 2019 prohíbe la utilización, comercialización, acopio, exhibición y expendio al público de pirotecnia y cohetería sonora, sean de venta libre o no y/o de fabricación autorizada, y quedan exceptuados de la prohibición los fuegos artificiales de tipo únicamente lumínicos.



Asimismo, varias ciudades de la provincia han limitado el uso y comercialización de la pirotecnia como Juana Koslay, Villa Mercedes, Merlo, El Volcán, Unión, Tilisarao y La Punta, y los transgresores serán sancionado con multas y clausuras.



En la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, está prohibido el uso de todo tipo de pirotecnia desde 1992, mientras que en 2016 se amplió esa prohibición a los espectáculos de fuegos artificiales organizados por el propio municipio.