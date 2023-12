Industriales bonaerenses apoyan el capítulo laboral del DNU

Rappalini no está de acuerdo, en cambio, con la derogación del programa "Compre argentino".

La modificaciones en la legislación laboral incluidas en el DNU anunciado por el presidente Javier Milei "alientan la empleabilidad", afirmó este sábado el presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (Uipba), Martín Rappallini, al tiempo que manifestó su desacuerdo con la derogación de la Ley de Compre Argentino."El decreto es muy amplio, con muchos aspectos, y donde vemos que más impacta es en lo referente al área laboral", remarcó Rappallini en declaraciones a FM Milenium.En este sentido, sostuvo que "el régimen laboral en Argentina no daba para más", y enfatizó en "el sistema de multas, el tema indemnizatorio, el cálculo de indemnizaciones con anatocismo, que es intereses sobre intereses, y todo lo referido a bloqueos"."Todas estas modificaciones de legislación laboral entendemos que alientan la empleabilidad porque antes todo este tipo leyes o regulaciones que fueron incorporándose paulatinamente al régimen laboral generaba que nadie quería tener empleados porque significaba un problema", puntualizó el titular de la Uipba.Consideró que "de esta manera, la relación contractual que existe entre el empleador y el trabajador es más llana y sin ningún tipo de especulaciones para agarrar una mala registración o cualquier cosa con multas que son millonarias".Rappallini también subrayó el sector "hace 10 años que está con el mismo empleo registrado, 6.100.000 trabajadores, y casi en cuatro o cinco millones en informalidad"."Tuvimos un proceso virtuoso pero hace 10 años estamos estancados", advirtió, tras lo cual aseveró que "las regulaciones fueron incrementándose, entonces uno tiene que colaborar también con el sistema jurídico para que el que tiene que contratar tenga todas las garantías de no tener ninguna sorpresa".El industrial también manifestó su "desacuerdo" y sus "dudas" respecto a la derogación de la Ley de Compre Argentino o Compre Nacional ya que -evaluó- "estaba funcionando bien"."Creo que tenemos que cuidar nuestra industria; aparte la diferencia que tenía para elegir entre un proveedor nacional y un extranjero, es muy poca, no es que queda fuera de mercado y tiene que acceder a productos nacionales", se explayó.Sobre la derogación de la Ley de Promoción Industrial, Rappallini dijo que "es de hace 50 años y prácticamente estaba en desuso, ya que las leyes de promoción industrial están más en el ámbito provincial; cada provincia tiene su legislación de promoción industrial sobre todo para la radicación y la construcción de plantas en parques industriales".En cuanto a la actividad, aseguró que "a todos los industriales nos gusta tener las fábricas funcionando, despachando todos los días, con pedidos", y llamó a sus pares a "entender que una economía sustentada o el consumo sustentado en emisión monetaria y en un descontrolado gasto público termina en esta crisis"."Creo en la actividad industrial y en la económica, pero tiene que estar en un marco de orden macroeconómico", planteó.Rapallinni consideró que "el sector privado tiene mucha potencialidad de resolver el problema de la pobreza y generar empleo, pero tiene que tener la seguridad de que no va a tener ninguna sorpresa como la ha tenido en el pasado".