Lucas Llach elogió el DNU de Milei: "es un comienzo, hay muchas más cosas para hacer"

Foto: Pepe Mateos.

El Decreto 70/2023 "Bases para la reconstrucción de la economía argentina" anunciado por el presidente Javier Milei "es un comienzo" ya que "hay muchas más cosas para hacer en términos de desregulación", dijo este sàbado el exvicepresidente del Banco Central (BCRA) y el Banco Nación (BNA), Lucas Llach."Como Milei dijo, el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) es un comienzo porque trata temas principalmente regulatorios y por DNU no se pueden tratar temas impositivos o penales; con lo cual hay muchas más cosas para hacer en términos de desregulación", sostuvo Llach en declaraciones a CNN Radio.Además, el economista afirmó que estuvo "colaborando en algunos temas con el equipo de Federico Sturzenegger", expresidente del BCRA y uno de los autores del decreto anunciado el último miércoles por el mandatario.En esta línea, remarcó que "todas las disposiciones del DNU tienen en común que amplían algunos derechos y libertades o atacan algunos privilegios, que pueden ser empresariales, de intermediarios, y en algunos casos gremiales".Consultado sobre los cambios en tarjetas de crédito con el fin de -según el DNU- "adecuar el mercado a las recientes modalidades de relacionamiento y a las tecnologías de digitalización", Llach afirmó estar "a favor de la digitalización de pagos", aunque sugirió "hacerla no complicando el pago en efectivo, sino haciendo más atractivo el pago digital, que en el fondo es más simple, pero todavía tiene impuestos"."Sería muy bueno que el Gobierno le saque impuestos a la transaccional y digital", enfatizó.Seguidamente, consideró que "hay que imprimir billetes y el mínimo billete tiene que ser de US$ 20, que hoy sería $20.000 pesos", y puntualizó: "Cuando empezó la Convertibilidad el máximo billete era $100 pesos, que era 100 dólares".En cuanto a la dolarización, dijo que no sabe si está en los planes ya que no participa en ese tema, y opinó: "Lo único que podría decir es que para terminar inflaciones de este tenor, de dos dígitos mensuales de manera sistemática, se necesita lo que en una época se llamaba un programa de estabilización"."Para hacer eso se necesita equilibrio fiscal y que no haya un precio muy atrasado porque si no se empieza con cierta estabilidad pero hay precios que todavía tienen mucho por subir y eso complica", se explayó. A su entender, "la dolarización es otro tipo de cambio de régimen" que -dijo- "no es muy posible en la situación actual".Llach además subrayó que "lo que se está haciendo ahora es, en sí mismo, necesario, que es corregir lo fiscal y dejar de atrasar algunos precios, pero también sería compatible que haya un programa de estabilización a la vieja usanza, como lo fueron la Convertibilidad o el Austral".De inmediato, aclaró: "No sé si el Gobierno está pensando en eso", tras lo cual sugirió que "sí se necesita un tratamiento ante inflaciones de ese estilo; un nuevo comienzo, puede ser una nueva moneda, una convertibilidad, hay miles de maneras pero que cambien el régimen monetario"."Para que la inflación baje hay que, por un lado, no tener déficit y apagar la maquinita", concluyó.