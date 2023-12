Mar del Plata, con un 47% de ocupación por el feriado largo de Navidad

Foto: Diego Izquierdo

Foto: Diego Izquierdo

Mar del Plata, con un 47% de ocupación, recibió este sábado a los turistas que se llegaron a la ciudad para pasar la Nochebuena y la Navidad a orillas del mar, aunque el clima no estará ideal para hacer playa todo el tiempo y despide el 2023 con 9 millones de visitantes.El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este sábado una temperatura máxima de 26 grados con tiempo soleado por lo que los 45 kilómetros de playa con los que cuenta “la feliz” están siendo ocupados por marplatenses y turistas.Para mañana el SMN anuncia unaEste sábado muchos marplatenses y turistas aprovechan para hacer las compras de Navidad por las distintas calles comerciales como Güemes, Rivadavia, Peatonal San Martin, San Juan o Juan B. Justo, donde existen distintas promociones bancarias y cuotas sin interés como las que ofrece el Banco de la provincia de Buenos Aires.El, adelantó a Télam que “en estas fiestas ya tenemos un 47% de ocupación en la ciudad con mucha demanda espontánea como sucede en esta época del año”.“Quienes nos visitan podrán disfrutar hasta esta noche de la ´Feria Navideña´ en el Museo municipal de Arte Juan Carlos Castagnino ubicado en la Avenida Colón donde emprendedores venden sus productos a precios accesibles” resaltó.Martin dijo “elcon todos los elencos teatrales y musicales que conformarán esta temporada 2024 que se aproxima”.Además resaltó que se contará "con la presencia de la primera dama" Fátima Flores quien hará teatro en “la feliz” como cada año.El funcionario adelantó que el “que cuenta con parte de la historia de nuestra querida Mar del Plata”.Luego Martin manifestó “terminamos un 2023 muy exitoso, con un nuevo récord tras recibir más de 9 millones de turistas a lo largo del año”.Hasta el momento, la cifra anual de turistas más alta desde que se toman estas estadísticas (1992) era la de 2022, año en el que vinieron“Es un logro que nos llena muchísimo, estamos muy orgullosos, es un numero altísimo”, destacó Martín.“Tenemos de capacidad de alojamiento más de 330.000 plazas extra hoteleras y más de 50.000 hoteleras, lo cual es un número enorme que no lo tiene ninguna otra ciudad y esto nos permite albergar a tanta gente. A su vez tenemos más de 1.500 comercios gastronómicos” enfatizó.Para finalizar el funcionario no dudó en decir “esta temporada será buena" a pesar de la incertidumbre que vive la gente en este momento de cambio de presidente y de nuevas medidas. Pero confiamos que la gente se va a animar y se llegará a disfrutar de nuestra buena gastronomía, playas, espectáculos, museos, paseos y plazas”.