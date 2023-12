El arzobispo de La Plata pidió que "el costo no lo pague una vez más el pueblo"

Foto: Diego Izquierdo.

El arzobispo de La Plata, monseñor Gabriel Mestre, pidió que el ajuste "no lo pague, una vez más, nuestro pueblo más pobre" y afirmó que"también va de la mano de otros valores como la igualdad de posibilidades, la justicia y la verdad”.“Lo que afirmamos a la luz del decreto es que el planteo de fondo es quey la doctrina social de la Iglesia la suscribe, pero también va de la mano de otros valores como, señaló Mestre el viernes en declaraciones a Radio La Cielo.Se refirió así al decreto de necesidad y urgencia ( DNU) que anunció el presidente Javier Milei el pasado miércoles a través de un mensaje nacional y fue publicado el jueves en el Boletín Oficial, con medidas de desregulación de la economía.El arzobispo dijo que,, la posición de la Iglesia será que "el costo no lo pague una vez más nuestro pueblo más pobre" y"El planteo me surge a la luz de la doctrina social de la Iglesia" dijo Mestre, al considerar que "veníamos de una situación compleja en nuestra Patria desde hace bastante tiempo”.