Creatividad y lenguaje claro, ejes para decirle a un niño o niña que tiene una familia

Juzgados decorados con motivos infantiles o futboleros, unicornios en escritos judiciales, cuentos que relatan el proceso que termina en la sentencia de adopción de una niña, un niño o adolescente, son algunas de las estrategias creativas que utiliza un grupo de juezas y jueces del país para comunicar que hay una nueva familia."Somos parte de un movimiento que empezó espontáneo para aplicar una comunicación clara en nuestras resoluciones, donde jueces y juezas creemos que es una manera de acercarnos al verdadero destinatario de nuestras resoluciones que son las niñas, niños y adolescentes", dice a Télam, juez de Niñez en la localidad cordobesa de Huinca Renancó,El año pasado, y con, el personaje preferido de la pequeña.El video que muestra ese momento tiene más de 10 millones de vistas.Y esta semana, se subió a una bicicleta y fue a la casa de una niña de 6 años.Esta historia, también es viral.Es que es no son situaciones típicas del mundo judicial., acota Mazuqui.En los valles tucumanos vive, un adolescente que esperaba la sentencia de adopción con ansias.Jugaba al fútbol y en su camiseta había un apellido que no lo representaba."Nico me decía: 'Arreglame los papeles'. A cualquiera puede parecerle algo menor, pero para él es súper importante, tiene que ver con su identidad", destaca a Télam, titular del Juzgado de Familia y Sucesiones de la primera nominación del Centro Judicial de Monteros de Tucumán., añade en diálogo con Télam.de Familia, Niñez y Adolescencia N°5 de Corrientes,, que siguió el proceso de la nena que pasó por instituciones y estuvo en guarda con una familia hasta que se definió la adopción."Le escribí un cuento para notificarle que ya terminaba el proceso de adopción. La protagonista del cuento es Ana y había personajes que tienen que ver con su historia, con sus familia biológica, con su provincia", comparte el magistrado con Télam.Porque, reflexiona.En ese cuento estaba el número de legajo y el teléfono del juzgado para que la nena tenga información completa sobre su identidad cuando lo quiera o necesite, y para que llame si necesita acompañamiento., resalta el juez.En el Juzgado de Familia 5 de La Matanza, en el conurbano bonaerense, la juezarelacionadas con casos de adopciones."Los chicos y chicas vienen al juzgado y ya eso es de mínima una situación rara, bastante incómoda, que genera mucho nerviosismo", por eso "con el equipo tratamos de buscar herramientas que les haga más fácil este paso por el juzgado", explica a Télam la magistrada.El 'unicornio' fue una idea de una niña a quien la jueza convocó para saber cómo iba todo con su nueva familia., fue el mensaje de la nena.Herran destaca que "todas las profesiones tienen sus lenguajes técnicos y no digo que las sentencias no tengan que estar fundamentadas, todo lo contrario, es muy difícil hacer una sentencia fundamentada, pero que a la vez debe ser clara y entendible para los ciudadanos y ciudadanas.".Una niña que jugaba handball, fútbol y le encantaba París, recibió su sentencia de adopción a través de un video donde el equipo del juzgado de La Matanza, incorporó todo lo que a ella le gustaba.Otra historia distinta también tiene como escenario el juzgado de Huinca Renancó, donde a cada audiencia que iba un niño le hablaba de Boca al juez Mazuqui.Así que cuando llegó la sentencia, el magistrado y su equipo"Jueces y juezas que intervenimos en cuestiones de niñez y adolescencia tenemos que utilizar nuestra inteligencia -no artificial-, y la empatía para que entiendan nuestras sentencias particularmente", analiza el juez cordobés.Por su parte, su colega Frutos de Corrientes resalta que"Necesitamos seguir simplificando el acceso a la justicia, tener `'anteojos de infancia' y con perspectiva de género para poner el corazón al servicio de la inteligencia, y de esa manera estar siempre muy cercanos a los ciudadanos y ciudadanas que tanto nos necesitan cuando vienen a buscar una respuesta en la Justicia de familia", aporta la jueza Herran.Su colega de Tucumán, Rey Galindo, agrega que "no se trata solamente de una perspectiva de infancia, sino que esto tiene que ver con todo lo que es el respeto a las directrices internacionales para cuando un niño tiene contacto con el escenario judicial".Algo que destacan las y los entrevistados es"Difundir estas iniciativas que propiciamos colaboran a romper con tabúes sobre la burocracia. Lo vemos estadísticamente, ya que en los últimos tiempos se ha notado que se está ampliando el rango de edad a mayores de cinco años en los procesos de adopción", comenta Mazuqui.Ana está bien, pasó de grado.