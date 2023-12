Rige un alerta nivel amarillo para Nochebuena

Fotos: Cris Sille (archivo).

#BuenViernes Argentina 🇦🇷😃



🌡️ La semana termina con ascenso de temperatura en gran parte del territorio nacional.



⛈️ Durante la tarde se desarrollarán #tormentas en la franja central y noreste del país.



Tmáx🌡

Norte 28-34°C

Centro 24-34°C

Patagonia 12-32°C pic.twitter.com/y3bWQDtI22 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) December 22, 2023

Elemitió un "alerta nivel amarillo" por tormentas para la tarde y noche del domingo 24 de diciembre, en coincidencia con la celebración de Nochebuena, que abarca a las zonas sur y centro de la provincia de Buenos Aires, el centro y este de La Pampa, este de Río Negro, sur de Santa Fe y en el sur de Córdoba.De acuerdo a las previsiones,Según advirtió el SMN, "algunas tormentas pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas por actividad eléctrica" y agregaron que "las ráfagas pueden superar los 80 km/h, con granizo y de manera localizada. Los valores de precipitación acumulada varían entre 30 y 60 mm, y pueden ser superados en forma puntual".La actualización del Sistema de Alerta Temprana se realiza a las 6 y 18 horas, aunque pueden haber reportes especiales, de ser necesario.Se recomienda mantener actualización sobre la situación a través pronósticos, alertas y avisos a corto plazo vigentes en canales oficiales, (www.smn.gob.ar @smn_alertas en X y la APP oficial, SMN: tiempo y pronóstico).A la vez, seguir recomendaciones de organismos de protección civil y recordar que el SMN no envía información a través de audios de WhatsApp o Telegram.En cuanto al pronóstico para el resto del país, en el extremo norte de Argentina, un centro de baja presión dará lugar a tormentas y lluvias de variada intensidad en sectores del NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y el norte del litoral, en diferentes momentos del domingo 24 e incluso por la noche.En particular,Durante la tarde, sí se prevén tormentas en el este de Chubut y de Río Negro. En esta última provincia, la tormenta será fuerte y hacia la noche, presentará poca nubosidad en la región, debido a presencia de un centro de alta presión.Finalmente, al sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, un frente frío provocará lluvias aisladas durante la noche del domingo.Las máximas del domingo se ubicarán entre los 30 y 35° C en el norte del país, entre 26 y 31 °C en la franja central y norte de Patagonia, entre 20 y 28°C en el centro de Patagonia, y entre 12 y 19° C en el extremo sur.Este viernes se encontraban además bajo alerta amarilla por tormenta, algunas localmente fuertes, este de Corrientes; centro de La Pampa, y localidades del sur y centro de la provincia de Buenos Aires, como Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano, Tres Arroyos, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.El SMN recomendó a la población no sacar la basura; retirar objetos que eviten que el agua escurra; no realizar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o en piletas; y prestar atención, ante posibles caídas de granizo.Además, se emitió alerta amarillo por viento en centro y sur de Santa Cruz, las mesetas de Corpen Aike, Güer Aike, Lago Argentino, y Tierra del Fuego, en Río Grande.El área será afectada por vientos del sudoeste, con velocidad de 50 y 65 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, el SMN pidió a la población evitar las actividades al aire libre y asegurar los elementos que puedan volarse.