CRA manifestó su apoyo a la línea trazada por el Gobierno en materia de transformación del Estado

Carlos Castagnani, presidente de CRA / Foto: archivo.

🔴 COMUNICADO CRA

CRA apoya la línea trazada en materia de transformación del Estado y cambios en las normativas legales, comerciales, productivas y laborales anunciadas.



Link al comunicado completo🔗https://t.co/qap9Y9b7UT pic.twitter.com/bOoQ34ame6 — CRA (@CRAprensa) December 22, 2023

La postura de CRA es similar a la planteada este jueves por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), liderado por su presidente Carlos Castagnani, manifestó este viernes su apoyo a la línea trazada en materia deanunciadas por el presidente de la Nación, Javier Milei."Esta batería de medidas apuntadas a transformar el estado actual de la Nación, redefinir el rol del estado, disminuir el déficit fiscal imperante, abrir a la competencia, desregular y perfilar una Argentina en línea con el resto de los países exitosos del mundo, merecen el respaldo global de entidades como la nuestra, que viene reclamando desde muy largo tiempo, estas transformaciones", aseguró CRA en unSegún la entidad, "no caben dudas que se imponía un cambio radical en el manejo de las cuentas públicas, ya que no hay posibilidad de crecimiento y desarrollo armonioso de la producción y la economía con un déficit que se deglute las buenas intenciones, máxime cuando este va acompañado de medidas tendientes a maniatar, intervenir, restringir y entorpecer"."Tampoco podemos olvidar que esas recetas intervencionistas han llevado a la Argentina a los peores guarismos de su historia en materia de pobreza e indigencia, lo que evidencia la decadencia de un modelo populista que atrasa y detiene la producción, al tiempo que fabrica miseria y marginalidad", agregó.Por ello, CRA planteó que "con la cautela que debe tenerse hasta poder analizar punto por punto cada elemento del DNU anunciado, tomamos con optimismo los ejes rectores de las medidas esgrimidas en pos de la desregulación, el no intervencionismo estatal y la competencia"., concluyó la entidad ruralista.La postura de CRA es similar a la planteada este jueves por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) , Nicolás Pino, quien consideró "beneficioso" para el sector agropecuario que el presidente Milei haya planteado "sacar trabas a las exportaciones"."Veo beneficioso que habló de desburocratización, sacar trabas a las exportaciones", marcó Pino en referencia a lo establecido en el Decreto 70/2023 denominado "Bases para la reconstrucción de la economía argentina".En esta línea, añadió que "va a ser un beneficio para poder desarrollar nuestro laburo" y aseveró que "el Presidente marcó claramente qué rumbo va a tener su Gobierno".En cambio, laal considerar que las iniciativas que contiene la norma