Vicegobernadores de nueve provincias manifestaron su "preocupación" por DNU del Gobierno

Vicegobernadores de nueve provincias, la mayoría de ellas administradas por el PJ, manifestaron este viernes en un documento su "preocupación por los términos del Decreto" de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno publicado esta semana y advirtieron que no pueden "convalidar un avance contra el orden institucional".El comunicado lleva las firmas de los vicegobernadores de las provincias de las provincias de Buenos Aires, Verónica Magario (PJ); Catamarca, Rubén Dusso (PJ); Formosa, Eber Solís (PJ); Jujuy, Alberto Bernis (UCR); La Rioja, Teresita Madera (PJ); La Pampa, Alicia Mayoral (PJ); Río Negro, Pedro Pesatti (Juntos Somos Río Negro); Santiago del Estero, Carlos Silva Neder (Frente Cívico), y Tierra del Fuego, Mónica Urquiza (Forja).Los vicegobernadores advirtieron que "las leyes que esa disposición del Poder Ejecutivo deroga han sido sancionadas por el Congreso Nacional" y señalaron que "es en ese recinto donde deben tratarse sus eventuales modificaciones o pérdidas de vigencia"."Ese Poder del Estado está integrado por legisladoras y legisladores elegidos con la misma validez e igual legitimidad que el presidente Javier Milei, y por eso es imperioso que con el mismo mecanismo con el que fueron sancionadas leyes y regulaciones se las debata y se las revise", afirmaron.A su vez, remarcaron que "las disposiciones del DNU conocido el último miércoles avanzan sobre normativas que ordenan la vida de la gente y que por ese motivo deben ser analizadas con rigor y previsión de sus consecuencias"."Del mismo modo, el decreto aspira a privatizar sectores públicos en gran medida, afecta a sectores productivos de enorme complejidad económica y financiera y pone al patrimonio argentino en situación de poder ser vulnerado", añadieron.También ratificaron que "la Constitución Nacional es taxativa cuando establece las facultades inherentes de cada uno de los poderes" y agregaron que "dicho lo cual, no podemos convalidar un avance contra el orden institucional en particular sobre las funciones que son competencia exclusiva del Poder Legislativo"."No es ignorando la discusión que se lograrán alcanzar los objetivos que resulten beneficiosos para el pueblo. Nuestra historia lo ha demostrado, lamentablemente", consideraron y advirtieron que "no existe ninguna economía desregulada porque siempre alguien la regula: los monopolios, los bancos, el FMI, los medios hegemónicos, etc"."Veremos quién regula la economía de Milei y en qué consiste la libertad cuando sin el arbitrio del estado el poder económico encuentre tábula rasa para avanzar en el dominio pleno y absoluto del mercado", afirmaron los vicegobernadores en el documento.El texto, lleva además las firmas de vicegobernadores mandato cumplido: Analía Rach Quiroga (Chaco); Carlos Haquim (Jujuy); María Florencia López (La Rioja); Mariano Fernández (La Pampa); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); y Alejandra Rodenas (Santa Fe).