El arte y la fotografía se dan cita en el verano uruguayo con múltiples actividades

Focus es un encuentro organizado por la Fundación Alfonso y Luz Castillo (Arte x Arte) y FOLA / Foto: Prensa.

La Feria Este Arte reunirá quince galerías de todo el mundo, desde Mónaco hasta París / Foto: Prensa.

El festival internacional de fotografía de José Ignacio, Focus, que reunirá del 4 al 15 de enero una serie de actividades que incluyen la exposición de obras de Graciela Iturbide, Rodrigo Abd y Pablo Ortiz Monasterio, así como la feria Este Arte, que del 6 al 9 de enero celebra su décima edición en el Pavilion Vik, con la, son algunos de los eventos que convertirán este verano a la costa uruguaya en un destacado ámbito para el arte argentino e internacional.Bajo la idea de, Focus, el encuentro organizado por la Fundación Alfonso y Luz Castillo (Arte x Arte) y FOLA, de la mano de Gastón Deleau, tendrá entre sus múltiples actividades la presencia de la mexicana Graciela Iturbide como invitada de honor y la instalación de una muestra colectiva, una suerte de laberinto cubierto de fotografías en gran tamaño, desplegadas en la plaza central de este pueblito de pescadores que habitan 400 personas al año y que recibe a miles de visitantes internacionales cada verano."Diseñé unos dispositivos que son como unos cubos, de dos por dos metros -son 24 cubos en total- que van a formar como una especie de laberinto en la plaza central de José Ignacio y allí se van a exhibir las imágenes de los fotógrafos participantes. Es un poco recuperar el espíritu de lo que ya hice durante trece años con los Gallery Nights en La Barra, para que la gente se acerque y conozca nuevos artistas.", contó a TélamEl festival Focus, que va por su primera edición en 2024, fue pensado como una plataforma de difusión, pensamiento e intercambio de ideas basado en la fotografía, que desplegará en José Ignacio exposiciones a cielo abierto y en galerías, un museo rodante, instalaciones urbanas, charlas, revisión de portafolios y fotolibros, tomando a la fotografía como protagonista indiscutible de este encuentro.La idea central que engloba a las distintas propuestas es la de pensar los "territorios habitados": un compendio de trabajos de diferentes autores, épocas y estilos que abordan temáticas como las fronteras, físicas y conceptuales, la resiliencia humana, el cambio climático, la naturaleza y el paisaje, la inequidad y desigualdad social, el vínculo con la tecnología, las nuevas maneras de comunicarse, la salud mental, las interacciones humanas, el tiempo y la memoria.Así, unasorprenderán a los transeúntes con sus fotos y abordajes autorales en la plaza central de este pueblo de Maldonado, como es el caso del-elegido para representar a Perú en la Bienal de Venecia 2024-, el uruguayo Federico Estol o los argentinos Rodrigo Abd (reciente ganador del Premio Pulitzer 2023) y el Grupo en Foco.A diez metros de la plaza central se ubica la emblemática galería de las Misiones, que albergará una exposición individual de Graciela Iturbide, "con copias de gelatina con calidad de museo", indicó Deleau sobre la muestra de la artista mexicana, una de las fotógrafas más importantes de la actualidad, multipremiada y reconocida mundialmente, quien viajará especialmente para el festival. Además, Iturbide brindará una charla el 5 de enero en el espacio artístico.En la misma galería,, con una selección de imágenes emblemáticas de Montevideo y Punta del Este, como la playa y el hotel de Pocitos, el Tea Garden de Villa Colón, o la rambla y el Hotel Carrasco, además de el Gran Hotel España y el faro de Punta del Este.Otra de las propuestas especiales que presentará el festival será el Museo Itinerante de Fotografía, que bajo la curaduría del colombiano Santiago Escobar Jaramillo presentará un proyecto de once fotógrafos latinoamericanos en la plaza central de José Ignacio, como Ayün Fotógrafas (un grupo de artistas latinoamericanas), Fernanda Pineda de Colombia, Nicolas Janowski de Argentina y Fernando Montiel Klint de México."Es la primera vez que el trailer sale de Argentina y ya van 14.000 kilómetros", confirma Deleau sobre el Museo Itinerante de Fotografía que desde 2022 funciona en un trailer cultural y ha recorrido el territorio argentino llevando exposiciones fotográficas de diversos estilos y autores."El espíritu del festival es dar difusión e incentivar a la fotografía, ser una experiencia urbana y acercar el arte a la gente de una forma espontánea y creativa, porque todo es libre y gratuito. Y con nombres que son la NBA de la fotografía contemporánea. Juntos estos artistas forman un seleccionado de fotografía latinoamericana", graficó, el primer museo dedicado a la fotografía.Otro de los eventos imperdibles del verano esteño es el décimo aniversario de la feria Este Arte, que del 6 al 9 de enero reunirá quince galerías de todo el mundo, desde Mónaco hasta París, y donde tendrán presencia las argentinas María Casado, Quimera y Galería de Infinito."En los últimos diez años hemos desarrollado una oferta específica, pensada y planificada, para el público de Punta del Este, que es muy internacional. Habrá obras de todos los estilos y de todas las naciones con una base argentina muy fuerte. Apuntamos a que el público pueda reconocer grandes nombres consagrados como Joaquín Torres García, Christo y Julio Le Parc pero también descubrir nuevos proyectos", explicó en una entrevista con TélamLa edición 2024 de la feria albergará a las galerías uruguayas Black Gallery (Pueblo Garzón), Galería del Paseo (Manantiales, Lima), Galería Sur (La Barra), Walden Naturae (Pueblo Garzón) y Xippas (París, Ginebra, Punta del Este).También estarán presentes Aninat (Santiago de Chile, Ciudad de México), Blanco Mora (Cadaqués), Galería Espacio O (Santiago de Chile), Galerie Sophie Scheidecker (París) y Gallerie Natasha Girardi (Mónaco)."Es una feria a escala humana, para que las galerías puedan desarrollar una relación a largo plazo. En las últimas seis ediciones presenciales han vendido el 100 por ciento de las galerías. Ninguna feria puede decir lo mismo", se entusiasmó Bardier sobre el encuentro que desde la edición anterior se mudó al Pavilion Vik de José Ignacio: "Me di cuenta que después de la pandemia la gente ya no quiere ir a edificios anónimos, no quiere dejar de disfrutar la naturaleza, el mar, el aire el campo", describe sobre la agreste sede actual.Uno de los puntos destacados del programa es la(Yale Center for the British Art, Estados Unidos), Halona Norton-Westbrook (Honolulu Museum of Art), Sharon Lerner (Museo Mali de Lima), Keyna Elieson (Bienal Amazonia de Brasil), Candice Hopkins (Forge Project, Taghkanic, Estados Unidos) y la argentina Victoria Noorthoorn (Museo Moderno de Buenos Aires)."El programa cultural de charlas y conferencias es parte de la genética de Este Arte. La edición anterior por ejemplo tuvimos de invitada a Cecilia Alemani, curadora de la Bienal de Venecia, y este año vendrá Hoor Al Qasimi, la presidenta de Sharjah Art Foundation, de Emiratos Árabes Unidos", comentó la directora de la feria.Con una oferta de galerías y artistas concebida especialmente para la feria veraniega, Este Arte apunta además a iniciativas de desarrollo profesional para los agentes del arte locales, con el objetivo de posicionar a Uruguay como una potencia en el panorama artístico global.Pinturas, esculturas y obras textiles protagonizarán la oferta de la edición 2024 de la feria que, por primera vez incorpora dos premios que buscan reconocer, potenciar y fortalecer el trabajo que se viene haciendo desde hace años en Uruguay. El Premio Adquisición Don Baez estará destinado a la compra de una obra de arte valorada de hasta 10.000 dólares y el Premio Laetitia reconocerá a la argentina Ama Amoedo por su compromiso con el arte, coleccionista que ha inaugurado una residencia artística internacional en Casa Neptuna, una colorida construcción diseñada por el artista pop Edgardo Giménez en José Ignacio, Uruguay.