El jefe del bloque de la UCR avaló las reformas, pero pide que sean por ley

Rodrigo De Loredo / Foto: Laura Lescano.

El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados,, respaldó este viernes las propuestas de desregulación económica contempladas en el Decreto de Necesidad y Urgencias del presidente Javier Milei publicado esta semana, pero pidió que el oficialismo analice la posibilidad de"Queremos que muchas de las iniciativas que se proponen en el DNU salgan y sean una realidad. Estamos para ayudar y cooperar con el nuevo Gobierno, estamos para que aquellas reformas que necesita el país se lleven adelante", destacó.De Loredo se pronunció de ese modo en su cuenta de la red social X tras mantener unaen la que se analizó el DNU de desregulación económica, que deroga unas treinta leyes, reforma aspectos de la legislación laboral, desregula las obras sociales, y propone la privatización de Empresas Públicas, entre otros medidas.El diputado cordobés dijo que "necesitamos modernizar la legislación del trabajo, promover la competencia para mejorar los precios para los consumidores, terminar con regulaciones excesivas para simplificar procesos y eliminar burocracia" y para "terminar con las trabas, declarar la esencialidad en servicios como la Educación y la Salud, brindar facilidades para trabajadores independientes con pequeños emprendimientos, darle libertad a los trabajadores para elegir su obra social, incentivar una política de cielos abiertos, entre otras".Destacó que "para salir de la decadencia la Argentina necesita construirse sobre bases sólidas y garantizar seguridad jurídica en las decisiones, para que puedan cumplirse y perdurar en el tiempo" y manifestó que "debemos evitar que por excesos en la herramienta utilizada no se cuente con esa fortaleza jurídica que les de sustentabilidad, previsión y confianza. Tenemos que evitar una judicialización excesiva de los temas"."Si el Gobierno no evalúa enviar las leyes correspondientes al Congreso, que es el camino adecuado, pueden ayudar las aprobaciones parciales sobre gran parte de las propuestas, o bien que el Gobierno este dispuesto a remitir las reformas de forma segmentadas en varios DNU para su tratamiento", añadió.Indicó que "junto a nuestros equipos técnicos estamos profundizando sobre cada tema en particular, para tener un diagnóstico preciso y una mejor legislación".