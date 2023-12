Recomendaciones para evitar accidentes y excesos en las fiestas

Según los profesionales la mayoría de los accidentes ocurren al destapar botellas, por uso ilegal de pirotecnia y en niños por quemaduras con "estrellitas".

Tomar recaudos aly en el uso de pirotecnia , como así también, sobre todo si se registran, son algunas de las recomendaciones sugeridas por personal de salud para evitar los accidentes y malestares más comunes en las fiestas de fin de año.Si bien, médicos delrecomendaron tomar recaudos para la salud ocular.Según los profesionales, actualmente la mayoría de los accidentes ocurren al destapar o explotar botellas, por uso ilegal de pirotecnia y en niños porcon las "estrellitas"."La mayoría de estos incidentes ocurren en menores de edad y adolescentes que manipulan pirotecnia no autorizada sin supervisión de adultos o a escondidas", indicó el médico"Las quemaduras como consecuencia de deflagración de la pólvora es otra de las situaciones más frecuentes. La explosión tardía de bombas es también común, dado que la persona se acerca para ver qué pasó y justo en ese momento, el componente explota, generando una multiplicidad de lesiones corporales", agregó el, quien recomendó "la supervisión del adulto en el uso de la pirotecnia por los niños".También advirtieron que "las tapitas a presión, como la de cerveza, son filosas y pueden provocar heridas serias en los ojos", como así también los corchos de champagne y sidra."Elen un ojo puede provocar hemorragia, desprendimiento de retina, estallido del globo ocular, catarata, etcétera. Esto se sigue viendo todavía, a pesar de las advertencias sobre las medidas de prevención", alertaron los profesionales mediante un comunicado.Ante un accidente ocular con fuegos artificiales o pirotecnia, recomendaron acudir rápidamente a una guardia para evaluar el daño."Lo mismo recomendamos con los traumas como los provocados por corchos de las botellas o por aquellos que se pueden producir entre los niños durante el juego", dijo laY agregó: "En todos los casos, deben ser evaluados de inmediato por un oftalmólogo. No hay que poner gotas porque si hay una perforación pueden generar más daño en el ojo"., por su parte, compartió algunas recomendaciones para evitar accidentes comunes en las fiestas.Entre otras medidas, aconsejó asegurarse de que las lámparas y cables no estén dañados al decorar el hogar con luces intermitentes;y prevenir el contacto del mismo con agua.En caso de ingerir bebidas alcohólicas, enfatizaron el uso de servicios de transporte como colectivos o taxis para evitar accidentes.También recomendaron no dejar ningún objeto que pueda ser peligroso al alcance de niños y niñas como bebidas alcohólicas, fósforos o pirotecnia, y mantenerse "hidratado y comer de manera variada y en porciones moderadas, sobre todo si se registran altas temperaturas".Por último, la Cruz Roja aconsejó tener cerca los números de emergencia local (100 Bomberos; 103 Defensa Civil; 107 Emergencias médicas y 911 Policía) y el botiquín de primeros auxilios en un lugar de fácil acceso.