La Corte confirmó la perpetua de Alan Schlenker por el crimen de Acro

Schlenker ahora solo espera el trámite que sigue una apelación que presentó ante la CIDH. / Foto: Archivo

La condena de Schlenker

Pudo irse a cualquier lugar del mundo pero decidió visitarme. Siempre fuimos muy unidos y compañeros con mi viejo que hoy cumple 86 años y eligió pasarlo conmigo en la cárcel.

Lo único que espero es que la justicia me llegue a tiempo para que mi papá pueda presenciarlo.



El asesinato de Gonzalo Acro

El crimen de Acro (29) fue cometido la noche del 7 de agosto de 2007.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de apelación presentado por Alan Schlenker y dejó firme la condena a prisión perpetua del exjefe de la barra brava de River Plate, por el crimen a balazos del hincha “millonario” Gonzalo Acro, cometido en 2007 en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron hoy fuentes judiciales.y desestima un “recurso de revisión” que Schlenker había presentado en 2019 invocando la existencia de nuevas pruebas., ya que el 28 de septiembre de 2017, había confirmado la condena a la máxima pena para él y su hermano William como instigadores del asesinato de Acro, cuando apelaron el fallo de Casación que también los dejaba condenados.De esta forma, Schlenker, quien se encuentra preso en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Rawson, Chubut, quedó condenado como “instigador” penalmente responsable de los delitos de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso real con tentativa de homicidio también calificado por el concurso premeditado de dos o más personas”.El recurso de revisión que había presentado Schlenker a través de su defensa oficial, ya había sido rechazado por la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal.Ese tribunal sostuvo queContra esa decisión, la defensa de Schlenker presentó un recurso extraordinario federal, cuyo rechazo dio origen a la interposición de un recurso de queja que la Corte ahora también denegó.Agotadas las vías de apelación en el ámbito judicial nacional, Schlenker ahora solo espera el trámite que sigue una apelación que presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que aún no emitió ninguna resolución.Schlenker se casó en el penal en marzo de 2022 con su pareja, una mujer a quien conoció cuando estaba detenido en la cárcel bonaerense de Azul y con quien en mayo de este año tuvo a su primer hijo, algo .especialmente en X (ex Twitter), donde en su perfil @schlenkeralan se presenta como “ingeniero agrónomo (UBA). Casado. Socio de River desde 1989. Inocente preso con dos causas armadas”, aclara que es una “cuenta administrada por familiares” y menciona el hashtag #JusticiaPorAlan.El último posteo, son una serie de fotos suyas y de su padre donde le agradece haber ido a pasar su cumpleaños al penal y escribió: “Pudo irse a cualquier lugar del mundo pero decidió visitarme. Siempre fuimos muy unidos y compañeros con mi viejo que hoy cumple 86 años y eligió pasarlo conmigo en la cárcel. Lo único que espero es que la justicia me llegue a tiempo para que mi papá pueda presenciarlo”.Hay decenas de publicaciones en ese perfil de X donde Schlenker clama por su inocencia, cuestiona todas las causas y pruebas por las que fue condenado y hasta le atribuye el crimen de Acro a la facción barrabrava que él identifica como “La Banda de Palermo”.El crimen de Acro (29) fue cometido la noche del, cuando el hincha se retiró de una práctica de boxeo en un gimnasio de Villa Urquiza junto a su amigo Osvaldo Matera (38).tras lo cual, los trasladaron a Hospital Pirovano, donde Acro murió dos días después y su amigo se recuperó de las heridas.Desde el inicio de la investigación se determinó que el móvil del crimen fue la interna que había por el liderazgo de la barra brava de River, conocida como, entre la facción encabezada por Schlenker y la de Adrián Rousseau, a la que pertenecía la víctima.Esta hipótesis se basó, entre otros elementos, en dos antecedentes: uno en febrero de 2007, cuando Acro y William tuvieron una pelea en los quinchos del estadio de River; y el otro en mayo, durante la denominada “batalla del playón” en la que un barrabrava de la facción de los Schlenker fue apuñalado.En el juicio realizado en 2011 por TOC 15, hubo cinco ex barras de River condenados a prisión perpetua: los hermanos Schlenker, Ariel “Colo” Luna, “Oveja” Pintos y Pablo "Cuca" Girón; en tanto “Pluto” Lococo recibió 10 años de cárcel.Mientras que en un segundo debate oral fue condenado a prisión perpetua Sergio “Pelado” Piñeiro (41) y quedó absuelto Matías “Kevin” Kraft (39).Alan cuenta con otra condena firme, que es la que en 2015 dictó el TOC 6 de San Isidro cuando ordenó su detención y lo sentenció a 12 años de prisión por asesinar en 2001 a Alfredo Sanzi (19), alias "El gordo Popó", un dealer de drogas de un asentamiento de la localidad bonaerense de Munro, que había engañado a su hermano William vendiéndole pasto en vez de marihuana y lo había baleado en una pierna tras una discusión.Esta sentencia también fue confirmada en agosto de 2017 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.