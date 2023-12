El titular de la UIA celebró las modificaciones laborales del DNU

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja / Foto: Daniel Dabove

El presidente Javier Milei anunció el DNU por cadena nacional / Foto: X

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacó este viernes las modificaciones al régimen laboral del DNU 70/2023 dispuesto por el Gobierno Nacional, aunque evitó pronunciarse sobre la institucionalidad del mismo al igual que otras disposiciones que atañen a la industria como la derogación de la Ley de Compre Nacional.“La UIA en los dos últimos años generó el libro blanco, con propuestas industriales para cualquier partido político. Se lo llevamos al presidente, ministros y gobernadores y a la oposición en su momento. Muchos de los puntos fueron recogidos en esta normativa, en particular a lo que hace a las multas laborales, a la simplificación de la registración, en desburocratizar los mecanismos de derecho al trabajo”, manifestó Funes de Rioja en la mañana del viernes en diálogo con Radio con Vos.En ese sentido, indicó que el sistema de multas por fallas en la registración “era un incentivo al juicio”Consultado por la institucionalidad de la derogación de leyes por DNU, Funes de Rioja evitó pronunciarse al respecto y señaló que es una cuestión que “están viendo y discutiendo los políticos”.Por otro lado, respecto de otros puntos que afectan a la industria como la derogación de la Ley de Compre Nacional, indicó que “está siendo analizados por los departamentos técnicos de la UIA”.Respecto de los precios de los alimentos, Funes de Rioja, quién también oficia como presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), manifestó que hay una “represión de costos”.“Nosotros somos la consecuencia y no la causa de la inflación”, señaló, y responsabilizó a las “devaluaciones” y “restricciones de insumos”.Subrayó, además, queTambién culpó a la presión fiscal e indicó que los alimentos poseen “40% de impuestos entre Nación, provincias y municipios”, y de 50% en el caso de las bebidas.En la misma línea que Funes de Rioja, Martín Rappallini, miembro de la UIA y presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, señaló que el DNU es visto por el sector “con muy buenos ojos” en cuanto a sus modificaciones laborales, aunque pidió medidas para mejorar la competitividad con el sector externo.El empresario, señaló que, con estas modificaciones, se logrará “aumentar la empleabilidad” y se le da “certidumbre en la contratación a la pyme”.Sin embargo, Rappallini cree necesario que se necesitan más medidas para la industria pues es ella la que “compite con el mundo” en el caso de abrirse la economía.aseveró.En ese sentido, indicó que “en muchos países hay devolución de impuestos y subsidios a las exportaciones”.“Creemos que no es justo que haya sectores que no tengan esa fricción de competir con el mundo, y nosotros quedamos frente un mercado mundial que es muy competitivo y donde muchos países toman medidas para poder exportar su mercadería”, añadió.“En muchos casos, muchos sectores estaban restringidos por Precios Justos. Cuando te liberan, liberás los precios, pero cuando te das cuenta que son muy altos los volvés a acomodar. En esos días se están acomodando los precios a los costos”, concluyó Rappallini.