Bahía Blanca tras el temporal: autoridades piden responsabilidad luego de la tragedia

El municipio de Bahía Blanca pidióa los vecinos del distrito responsabilidad en los festejos en la Navidad tras el temporal del pasado sábado donde murieron 13 personas y se produjeron cortes de luz, voladura de techos y caída de árboles, entre otros inconvenientes.



En ese marco, además, se anunció que habrá más de 180 personas de tránsito y seguridad que llevarán a cabo diversos operativos de alcoholemia y preventivos en varios puntos de la ciudad.



"Vamos a apelar a la profunda responsabilidad de todos y todas la bahienses, venimos de momentos críticos y necesitamos que los jóvenes y los que deambulen en la ciudad si beben no conduzcan y usos otros medios alternativos", señaló el titular de la Agencia de Seguridad, Emergencias y Respuesta Inmediata, Federico Montero.



El funcionario dijo durante un contacto con la prensa que más de 110 integrantes del área de tránsito con 8 alcoholímetros y un dragertest (estupefacientes) llevarán a cabo "controles preventivos en distintos puntos para poder cuidar y controlar a todo aquel que quiera circular después de brindar".



"Todos estos recursos al igual que la policía están teniendo un castigo importante por todo lo que estamos pasando por eso apelamos a la responsabilidad", agregó en referencia a los distintos operativos que se llevan a cabo tras el temporal.



También le pidió a los jóvenes y a las familias que eviten reunirse en espacios públicos "porque han quedado afectados".



"Necesitamos ésta responsabilidad de no ir porque podemos tener un evento adverso que no queremos tener en estas fiestas", afirmó.





Operativo de Seguridad para Navidad



-Controles preventivos desde la 1.30 AM en distintos puntos, dinámicos y aleatorios, móviles de acuerdo a la concentración y movilidad de la ciudadanía. pic.twitter.com/LC2hbfSyM4 — Municipio Bahía Blanca (@MunicipioBahia) December 22, 2023

Más de 2.000 personas se inscribieron como voluntarios para tareas de asistencia tras temporal

Poder asistir a los bahienses que sufrieron daños en su hogar es una gran prioridad.



Junto al gobierno de la provincia, hemos logrado llegar con el kit de emergencias a 700 familias hasta el momento, y en las próximas 48 horas llegaremos con la asistencia a 2 mil viviendas. pic.twitter.com/Snqg9vKllk — Federico Susbielles (@fsusbielles) December 22, 2023

Montero sostuvo que se diagramó con personal de la policía bonaerense "retenes de seguridad, donde habrá más de 80 efectivos de comisarías, Infantería y Grupo Apoyo Departamental"."Pedimos la responsabilidad colectiva para poder celebrar las fiestas teniendo en cuenta que venimos de una semana luctuosa donde lamentamos lo que ha pasado", afirmó en referencia a las 13 personas que murieron tras el derrumbe de una pared del club Bahiense del Norte.En el marco de los festejos por la Navidad estaba previsto que se lleve a cabo una fiesta al aire libre en la que iban a concurrir cientos de jóvenes por lo que la comuna de común acuerdo con la organización decidió la suspensión., agregó.También se indicó que habrá diversos controles de fiscalización de la comuna en caso que se lleven a cabo fiestas clandestinas, como así también con respecto al uso de la pirotecnia prohibida por ordenanza.con la finalidad de colaborar en tareas de voluntariado tras el temporal del último sábado en el que murieron 13 personas y se registraron voladuras de techos, cortes de energía, caída de árboles y de postes, entre otros inconvenientes.Se trata de una campaña que lleva a cabo la comuna en redes sociales para organizar la participación de los voluntarios que se ofrecieron a colaborar en las tareas de asistencia.Los interesados se anotaron en el formulario https://voluntariosbahia.com.ar/ que en un plazo de 48 horas recibió más de 2.000 inscripciones."En el transcurso de menos de 48 horas ya están inscriptos más de 2.000 voluntarias y voluntarios, lo que pone en valor la solidaridad de la comunidad", expresó la directora de la Agencia de Participación Ciudadana de la comuna, Florencia Molina.Acompañada por el titular de la Agencia de Salud, Desarrollo Social, Ambiente y Hábitat, Diego Palomo, la funcionaria agradeció "la solidaridad de los vecinos y vecinas para el abordaje de la emergencia y la puesta a disposición de los voluntarios".En el marco de las tareas previstas, Molina anunció que durante este fin de semana los voluntarios llevarán a cabo diversas acciones en varios puntos de la ciudad.Entre las mismas figura el mejoramiento de los espacios públicos en el que sostuvo que será, expresó.Por su parte, Palomo expresó que "como parte de respuesta a la emergencia voluntariados Bahía lo que hace es ser un apoyo a la cultura solidaria que hoy volvieron a ponerse en evidencia"."La gente se organizó para juntar chapas, para poner techos, para conformar puntos calientes de comida", entre otros, agregó tras rescatar los gestos solidarios de respuesta ante la emergencia.