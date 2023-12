Sánchez se reunió con Feijóo y evitó una ruptura de las relaciones con la oposición

El presidente de España, Pedro Sánchez con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo / Foto: AFP

El presidente de España, Pedro Sánchez, alcanzó este viernes, Alberto Núñez Feijóo, en lo que la prensa local rescata como un éxito del mandatario de evitar una ruptura de relaciones con la derecha, y frente a una durísima reacción crítica del ultraderechista Vox.Feijóo, primero en cantidad de votos en las elecciones de julio pasado, no pudo formar Gobierno debido a que no alcanzó los apoyos necesarios en el Parlamento, mientras que Sánchez, quien le siguió en el escrutinio, sí llegó al objetivo luego de lograr la adhesión de los catalanes a cambio de darles una amnistía por la sedición secesionista de 2017, hecho que disparó un absoluto rechazo de parte de la oposición.El jefe de Gobierno y el líder opositor acordaron en su reunión de casi dos horas de duraciónpara abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el principal órgano judicial del país.La medida fue propuesta por el opositor Partido Popular (PP, que preside Feijóo) de manera que el acuerdo con el Ejecutivo fue entendido como un gesto de buena voluntad de la alianza de Gobierno, que integran el Partido Socialista (PSOE) y Sumar, reseñaron el diario El Mundo, la Radio y Televisión Española (RTVE) y la agencia de noticias Europa Press.El, a quien acusó de "blanquear y normalizar" al presidente del Gobierno.Fuentes de Vox mostraron su perplejidad por la propuesta de Feijóo y advirtieron que España no puede entregar sus cuestiones internas a organismos supranacionales.También, que, a su juicio, "sólo sirve para que el jefe del Ejecutivo consiga blanquear su golpe de Estado y blanquear sus relaciones con golpistas".Según el partido que preside Santiago Abascal, Feijóo "no se cree lo que dice en la calle", en alusión a las manifestaciones convocadas por los propios seguidores del PP para protestar contra el Gobierno y, particularmente, contra la amnistía a los implicados en el 'procés' pactada con los partidos independentistas para investir a Sánchez."Si Sánchez está atacando al Estado de Derecho y a la igualdad de los españoles ante la ley, no cabe reunirse con él ni dirigirse a él en ningún otro sitio que no sea la tribuna del Congreso o los juzgados", se quejaron.