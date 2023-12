El paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso "es muchísimo más grande" que el DNU

El DNU "no reduce los derechos de los trabajadores"

El secretario de Trabajo, Omar Yasin, aseguró este viernes que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dictado esta semana por el presidente Javier Milei "no reduce los derechos de los trabajadores" sino que le da "previsibilidad al empleador".



"No comparto que el DNU ataque la estabilidad laboral, no reduce los derechos de los trabajadores, se mantiene la indemnización por despido del año 74. El objetivo de estos cambios es darle previsibilidad al empleador para que tome trabajadores", indicó el funcionario en declaraciones a Radio Mitre.



En esta línea, el secretario explicó que -en material laboral- el decreto "cambia las multas" que se imponen si se produce un despido y el trabajador está sin registrar o mal registrado.



"Lo que sí cambia es las regulaciones de multas en favor del trabajador cuando existen deficiencias en la registración", amplió.



Yasin indicó que esta regulación proviene de la legislación del expresidente Carlos Saúl Menem quién "creó indemnizaciones con el fin de combatir el trabajo en negro" y en esta legislación "cualquier trabajador mal registrado es considerado una deficiencia".



"La consecuencia del empleador es que el empleador debía pagar doble o triple indemnización, las víctimas de ese tipo de cosas eran las Pymes, las únicas que pueden llegar a tener trabajadores en negro", dijo el secretario de Trabajo, para quien esa receta "no funcionó".



Yasin destacó que ahora las Pymes y los empleadores en general "van a poder contratar trabajadores teniendo previsibilidad" porque en caso de despedir a alguno de sus trabajadores van a saber "cuanto tienen que pagar".



Por otra parte, también se refirió a los cambios en las leyes que conciernen el derecho a huelga: "El concepto de injuria laboral es un incumplimiento contractual grave, (el DNU) lo que establece son las causales de despido".



"Bloquear el establecimiento, impedir que otros vayan a trabajar cuando hay medidas de fuerzas son causales de despido. Nunca es protesta cometer un delito", dijo y concluyó: "Cuando yo impido y cruzo un vehículo y no dejo entrar a nadie, estoy cometiendo un delito. Si ocurren estas cosas, esto es injuria laboral y es causal de despido".