Este lunes me reuní con el gobernador @LeandroZdero para analizar los temas de interés para el #Chaco que se tratan en el #CongresoNacional, para seguir defendiendo los intereses de todos los chaqueños. pic.twitter.com/UGX4BNXja0 — Víctor Zimmermann (@VZimmermannOK) December 18, 2023

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR-Chaco) dijo este viernes que su partido está analizando la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) dictado por el presidente Javier Milei esta semana y sostuvo que"La Argentina está en emergencia pero hay que ver la constitucionalidad del DNU. Desde que se anunció estamos tratando de leer y descifrar qué significa. Queremos saber exactamente cómo va a impactar en nuestras provincias porque la problemática es muy dispar, no es lo mismo las provincias del centro que en las provincias del sur", dijo el legislador en declaraciones a la radio Futurock.El senador dijo que, a nivel personal, no tiene "una posición tomada" y aclaró que la postura se tomará en el bloque:, anticipó.Zimmermann explicó que la tarea de la comisión bicameral de trámite legislativo será "mirar si el DNU se encuentra apegado a las normas, porque el Poder Ejucutivo no puede legislar salvo en situaciones de circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia, y estamos en emergencia en la Argentina sin duda"."La norma dice que el Presidente puede legislar cuando hay necesidad y urgencia y cuando hay imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para el tratamiento de las leyes", recordó.En este punto, añadió:También se refirió a la cuestión de la gobernabilidad "de la que hablaron los gobernadores cuando se reunieron con el Presidente" y definió que dentro de ese concepto los jefes provinciales y comunales tienen "responsabilidades" que van desde "pagar sueldos hasta ponerle combustible a los autos de la policía"."Eso también es gobernabilidad. Mientras tanto, habrá que tener la paciencia necesaria y que se constituya la Comisión Bicameral y en ese marco iremos viendo cuál será la decisión política tomada al respecto", concluyó.