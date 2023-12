Trump presionó a autoridades de Michigan para que no certifiquen el resultado electoral

El expresidente Donald Trump irá a juicio acusado de conspirar para revertir su derrota en las elecciones de 2020 / Foto: AFP.

La llamada se dio dos semanas después de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Trump perdió el estado de Michigan

Trump bajo la lupa Trump, de 77 años, irá a juicio en marzo por cargos federales de conspirar para revertir su derrota en las elecciones de 2020, ganadas por el actual presidente demócrata, Joe Biden.



Enfrenta cargos similares en el estado sureño de Georgia, donde habría presionado al secretario de Estado local, Brad Raffensperger, para "encontrar" 11.780 votos, suficientes para revertir su derrota en ese estado.



Steven Cheung, portavoz de la campaña de Trump, dijo que las acciones del expresidente eran parte de sus deberes para "asegurar la integridad electoral".

El expresidente estadounidense Donald Trump presionó a autoridades para que no certificaran los resultados electorales del estado norteño de Michigan, según audios divulgados por la prensa, revelación que sumaLas grabaciones telefónicas, dadas a conocer por The Detroit News y recogidas por la agencia de noticias AFP, revelan que Trump habría presionado a dos funcionarios locales para que no firmaran la certificación de resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en su condado.La acusación se conoce en momentos en que Trump disputa con condición de favorito la candidatura presidencial republicana para las elecciones de 2024,Trump habría dicho a los dos miembros republicanos de la junta electoral del condado de Wayne que "tenemos que luchar por el país" y que "no podemos dejar que esta gente nos arrebate el país".En la llamada participó la presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, de Michigan,. Trump coincidió y agregó: "Nos encargaremos de eso".Cerca de 18% de la población de Michigan vive en el condado de Wayne, donde se emitieron unos 878.000 votos en 2020, según el diario.