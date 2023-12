El Gobieno bonaerense prorroga el Presupuesto 2023 y envía Ley Impositiva a la Legislatura

La Ley Impositiva 2024 que será presentada ante los legisladores este viernes busca dar continuidad a la premisa de dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria / Foto: Archivo.

El Gobierno bonaerense prorrogará su Presupuesto 2023 y enviará a la Legislatura la prórroga de las emergencias que contienen solicitud de endeudamiento para hacer frente a los servicios de deuda de 2024, y la Ley Impositiva 2024.Así lo informaron a Télam este jueves, en La Plata, fuentes del Poder Ejecutivo, que precisaron:Agregaron que "en esta coyuntura es imprescindible contar con herramientas que nos permitan llevar adelante la gestión provincial el año entrante, atender las necesidades de los sectores más vulnerables, afrontar obligaciones de deuda, y asistir a los municipios que lo requieran"."Contar con una nueva autorización de endeudamiento y con una ley impositiva que actualice los ingresos tributarios, resulta indispensable para la continuidad de la gestión en esta coyuntura incierta", indicaron.Desde la administración provincial se precisó que "la solicitud de endeudamiento para 2024 se enmarca en laque el Gobierno provincial ha mantenido durante toda su primera gestión, y que mantendremos de cara a este segundo mandato".La solicitud de endeudamiento en pesos u otras monedas por el equivalente a u$s 1.800 millones es exactamente igual a los vencimientos de deuda que tiene la Provincia en 2024, que incluye el pago de la deuda en moneda extranjera (de capital e interés) producto de la reestructuración de la deuda contraída durante la gestión anterior."Es importante remarcar que, en comparación con los montos promedio autorizados durante la gestión de María Eugenia Vidal,. (Durante ese periodo los montos promedio ascendieron a u$s 3.600 millones anuales, con picos de hasta más de u$s 6.000 millones; un 30% en promedio más que los vencimientos de deuda de cada año)", se puntualizó.Así, se especificó que "como durante toda la primera gestión,, haciendo hincapié en la solidaridad de los sectores con mayor capacidad contributiva, y atendiendo especialmente la realidad de las Pymes, que son el principal factor de generación de empleo".En el caso del Impuesto Inmobiliario se establecen t, los cuales son ascendentes a mayor patrimonio."Si tenemos en cuenta que la inflación acumulada entre enero 2023 y febrero 2024 se proyecta en más del 300%, es decir,", se apuntó.