Al menos 14 muertos y 25 heridos en un tiroteo en una universidad de Praga

Catorce personas fueron asesinadas este jueves en una universidad en el centro de Praga por un joven de 24 años con un arma de fuego, quien luego fue abatido por la policía, informaron las autoridades checas, que descartaron que se trate de un atentado "terrorista internacional"., declaró a la prensa el ministro del Interior checo, Vit Rakusan.En el balance previo, la misma fuente había indicado que eran 15 muertos, pero luego lo rectificó sin explicar el motivo.El tiroteo tuvo lugar en la, además de instar a los profesores y alumnos de la facultad a permanecer encerrados mientras intervenía.La Policía había informado antes que, porque algunos estudiantes se encerraron en sus habitaciones en medio del tiroteo, según recogió la agencia de noticias AFP., indicó la fuerza de seguridad en la red social X.Además, el ministro del Interior indicó que no se había "confirmado" la presencia de "ningún otro atacante" e instó a la población a obedecer las órdenes de la policía.El jefe de la policía checa, Martin Vondrasek, explicó que, antes del tiroteo, ya buscaban a su autor tras haber encontrado muerto a su padre en el pueblo de Hostoun, al oeste de Praga.Las fuerzas de seguridad, quienes insinuaron que el autor del ataque también había matado a su padre, fueron a buscarlo en un edificio de la facultad de Artes, pero no lo encontraron a tiempo y no pudieron evitar el tiroteo.El canal de televisión privado Nova TV informó de una explosión y de un agresor en el techo del edificio.Además, circularon en redes sociales escenas del supuesto tirador, así como de algunos de los estudiantes mientras intentaban escapar por las ventanas hacia un balcón aterrazado del último piso del edificio.El jefe de la policía, que citó informaciones de las redes sociales, afirmó que el homicida se había inspirado de "un caso similar ocurrido este otoño en Rusia"."De momento, nada hace pensar en que haya otro peligro inminente", añadió Vondrasek, quien precisó que ningún agente había resultado herido.Los servicios de emergencia de Praga informaron en la red social X que un "gran número de ambulancias" fueron desplegadas en las inmediaciones del centro educativo y que entre los heridos había algunos muy graves.Por su parte,Quiero agradecer a los ciudadanos por respetar las instrucciones de las fuerzas de seguridad y brindar la máxima cooperación", apuntó Pavel."Por favor, tengan cuidado. Les informaremos en cuanto sepamos más detalles", escribió en X.En tanto, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, transmitió al presidente checo la "solidaridad" de Francia ante el incidente, según dijo en la Asamblea Nacional.El ataque generó también la reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo estar "conmocionada por la violencia sin sentido del tiroteo que se cobró varias vidas hoy en Praga"."Expreso mi más sentido pésame a las familias de las víctimas y a todo el pueblo checo. Estamos de pie y de luto con ustedes", añadió.La Casa Blanca condenó "insensato" tiroteo y dijo que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer ayuda."El presidente y la primera dama están rezando por las familias que perdieron a sus seres queridos y por todos los demás afectados por este acto insensato de violencia", declaró a periodistas la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.