Para La Cámpora, Milei empezó su Gobierno "estafando al pueblo argentino"

Cuestionamientos de La Cámpora hacia Milei.

Máximo Kirchner, dirigente de la agrupación.

La organización peronistacriticó este jueves que el presidenteempezó su administración "de la peor manera" ycon elde desregulación económica anunciado el miércoles último, al tiempo que llamó a "rechazar este avance sobre los derechos" de los ciudadanos.A través de un comunicado titulado 'La fuerza del pueblo',señaló que "ninguna de las medidas anunciadas en los 366 artículos del decreto tienen algo que ver con el principal compromiso de campaña por el que gran parte de sus votantes eligió" a, que era "bajar la inflación"."Tampoco con la promesa de barrer con una casta política y empresarial que, como verificamos estos días, rodea sonriente al presidente electo y goza de muy buena salud mientras aplica las mismas políticas de ajuste que ya fracasaron en el 2001 y durante el macrismo", añadió.La organización, que tiene entre sus principales referentes a, advirtió que"eligió empezar su gobierno de la peor manera: estafando al pueblo argentino".señaló que el asesor del Gobierno"confeccionó un traje a medida para los poderosos" y que, con su presencia en el anuncio emitido ayer por la noche en cadena nacional, "vuelve una persona a la que nunca votó nadie y que cada vez que ejerció un cargo público terminó en curros históricos que le arruinaron la vida a millones de argentinos"."A su lado,son la cara visible de lo que constituye una gran estafa electoral: gobiernan los que salieron terceros y responden a los que nadie nunca vota", repudiaron.señaló además que "la dolarización finalmente no era del sueldo sino del alquiler y de las ganancias de los buitres extranjeros que vendrán a hacerse de nuestros bienes naturales. La única libertad será de las prepagas para aumentar descontroladamente las cuotas y de los empleadores para esquivar el pago de aportes e indemnizaciones. Cada artículo del decreto tiene nombre y apellido del especulador que se beneficia directamente con que el Estado deje de intervenir en cada sector".La organizaciòn polìtica alertó también que, con el, "ellogra en un decreto lo que no pudo en años de deudas condicionantes", en referencia a la "flexibilización laboral, impositiva y ambiental"."Gran parte del pueblo argentino rechazó esta propuesta en las urnas. Otra gran parte la eligió creyendo en un futuro promisorio del que cada artículo dellos aleja más", dijo, y sostuvo que "en el campo nacional y popular nos debemos profundas transformaciones para poder volver a representar a los argentinos y argentinas que desean y luchan cada día por vivir mejor"."Que cada organización, gremio, centro de estudiantes, club o sociedad de fomento rechace este avance sobre los derechos. Que cada argentina y argentino que se sienta estafado en su voto se organice para que en la resistencia se construya el futuro común de un país que no se vende. En cada barrio, en cada escuela, en cada pueblo, todos los días, comunidad organizada. Que vengan las fuerzas del cielo, nosotros estaremos siempre con las fuerzas del pueblo", concluyó la organización en el documento.