Más de 7 millones de desplazados causa la grave crisis en Sudán

Más de siete millones de personas fueron desplazadas por los combates entre el Ejército y los paramilitares en Sudán, país azotado por más de siete meses de puja entre dos generales rivales que derivó en la cuarta guerra civil de su historia, informó este jueves la ONU.advirtió el vocero del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.Más de medio millón de personas habían encontrado refugio en Al-Jazira, otrora el granero de Sudán, antes de que los combates arrasaran la capital del estado.El Comité Internacional de la Cruz Roja, que retiró a su personal la semana pasada cuando los combates alcanzaron la ciudad, llamó a "salvar vidas en todas las zonas afectadas por los combates, ya que las necesidades humanitarias aumentan vertiginosamente".directora de Unicef, la agencia de la ONU para la infancia."Esa frágil sensación de seguridad se hizo trizas, ya que esos mismos niños se han visto obligados una vez más a abandonar sus hogares. Ningún niño debería experimentar los horrores de la guerra. Los niños deben ser protegidos", agregó Russell, según la agencia de noticias AFP.El 1 de este mes, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por poner fin a su frustrada misión política en Sudán.Al atender a una carta de las autoridades, en la que exigen el fin inmediato de la Misión Integrada de Asistencia para la Transición de las Naciones Unidas en Sudán (Unmis), el Consejo de Seguridad adoptó, por 14 votos a favor y una abstención de Rusia, una resolución que puso fin a su mandato."Seamos claros: el Reino Unido no habría optado por cerrar Unmis en este momento" dijo el enviado adjunto británico ante la ONU, cuyo país redactó el borrador de la resolución."La necesidad para las Naciones Unidas y para la comunidad internacional de apoyar a la gente de Sudán no se ha reducido", agregó.En el texto,", en el devastado país africano.Sudán es una de las naciones más pobres e inestables del mundo, que además ya sufrió tres guerras civiles y varios golpes de estado.Unmis fue puesta en marcha en 2020 para ayudar al apoyo de una transición democrática en Sudán luego de la caída el año anterior del mandatario islamista Omar al Bashir, quien enfrentó la presión de militares y de protestas populares.En octubre de 2021, el difícil camino de un gobierno civil fue interrumpido abruptamente, cuando el jefe del Ejército Abdel Fatah al-Burhan asumió el poder por medio de un golpe.El 15 de abril, antes de que un acuerdo sobre el reinicio de la transición a la democracia fuera firmado, los combates surgieron de nuevo entre el ejército sudanés liderado por Burhan y las Fuerzas paramilitares de Apoyo Rápido (RSF), lideradas por el general Mohamed Hamdan Daglo.Esta otra guerra civil dejó más de 10.000 muertos desde abril, según una estimación de la organización no gubernamental Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled).