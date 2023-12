Gustavo Costas quiere romper el mercado en el fútbol argentino con una figura

Foto: Laura Lescano

El flamante entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, anunció que pidió "como refuerzo para el ataque a Miguel Borja", el delantero colombiano de River Plate, mientras que maneja la alternativa de José Manuel López", el ex Lanús hoy en Palmeiras, de Brasil."Al presidente Víctor Blanco le pedí tres defensores, un volante central, un nueve y un extremo, así como un arquero", que según trascendió podría ser Augusto Batalla, quien debe solucionar su permanencia en San Lorenzo con el dueño de su pase, River Plate."Y pasando a los nombres propios, aclarando que le dimos cinco jugadores por puesto para que haya opciones, Borja está en esa lista de refuerzos para el ataque y Emmanuel Mammana (también de River) para la defensa", detalló en diálogo con TyC Sports.Y siguiendo con ex riverplatenses, destacó a otro colombiano como "Juan Fernando Quintero, que si está bien es el plus que tiene el equipo, el que hace la diferencia. Y lo mismo con (su compatriota) Roger Martínez, que también puede jugar como nueve, pero que se siente más cómodo tirándose atrás, como media punta"."Y en cuanto a Emiliano Vecchio, demostró su calidad hasta no estando bien físicamente. Por eso hay que ponerlo 10 puntos, porque nos puede dar muchísimo. Y lo mismo pasa con Leonel Miranda, al que ojalá podamos recuperarlo", explicó."Y respecto de Leonardo Sigali y Gabriel Arias, los silbaron en los últimos partidos y los empezaron a criticar mucho, algo que me dolió muchísimo, pero vamos a revertir eso", concluyó.