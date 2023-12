Diferencias tajantes dentro del pro con relación al DNU de Milei

El Pro en una de sus últimas fotos pre electorales.

Para el exalcalde porteño y cofundador del PRO "las reformas profundas" del país "solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción"

La Argentina está atrevesando una crisis que nos obliga a cambiar de rumbo. Estamos de acuerdo en que no podemos mantener un modelo de Estado que solo pone obstáculos, y que impide el crecimiento de los argentinos.



Frente a eso, elegimos ser responsables. Desde ayer a la noche… — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 21, 2023

ASÍ NO



La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra… — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) December 21, 2023

Nuestro país está encadenado de normativas, leyes, burocracia y mafias que frenan el crecimiento y el desarrollo de nuestra gente. Los últimos años sufrimos un enorme retroceso a los avances que habíamos hecho durante nuestra gestión y hoy es necesario cambiar drásticamente el… — Guillo Dietrich (@Guillodietrich) December 21, 2023

El expresidente y fundador del PRO Mauricio Macri expresó este jueves su "apoyo" al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anunciado por el Gobierno para establecer una desregulación total de la economía del país y pidió su "respaldo total", mientras el exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la iniciativa al afirmar que "la Argentina necesita reformas pero no por decreto"."Las medidas anunciadas por el Presidente (Javier Milei) requieren respaldo total y una prolijidad fiscal de hierro. Por mi parte, quiero dejar en claro públicamente mi apoyo a la desregulación de la economía", publicó Macri en su cuenta de X, en un mensaje que tituló "Responsabilidad y Grandeza".Para el exmandatario, el país atraviesa un momento "frágil y amenazante" producto de "desastrosas políticas del último gobierno", motivo por el que se deben "tomar medidas valientes", dijo."De no hacerlo, nos exponemos al riesgo de una hiperinflación que podría resultar devastadora para la vida de millones de argentinos", agregó.Macri destacó que "ya no hay más margen para eludir los problemas" y graficó las iniciativas del Gobierno de Milei como parte de "un camino que se abre delante de nosotros". "De un lado hay una oportunidad; del otro, la ruina y el colapso", subrayó.En contraposición, Rodríguez Larreta rechazó la iniciativa al afirmar que "la Argentina necesita reformas pero no por decreto" y aseguró que "el instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso"."Así no. La Argentina necesita reformas pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. La división de poderes es la pieza central de nuestra Republica", publicó Rodríguez Larreta en su cuenta de X.Para el exalcalde porteño y cofundador del PRO "las reformas profundas" del país "solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción"."Para esto, las transformaciones deben ser resultado de un amplio consenso basado en el diálogo", agregó.Pese a mostrarse a favor de algunas de las medidas del decreto, como "la declaración de la educación cómo servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero y la reforma de los Registros Automotores", Larreta pidió "hacer las cosas bien, con la Constitución por encima de todo"."Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora", subrayó.Por su parte, la exgobernadora bonaerense y diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal, planteó que el país atraviesa "una crisis que nos obliga a cambiar de rumbo". Y aseguró que está "analizando punto por punto" el decreto, con el objetivo de "tener una posición seria"."Elegimos ser responsables. Desde ayer a la noche estoy trabajando con un equipo de especialistas técnicos, analizando punto por punto el decreto para tener una posición seria", publicó Vidal en X.Para la exgobernadora durante la presidencia de Mauricio Macri, el país está "atravesando una crisis que nos obliga a cambiar de rumbo" y recalcó que no se debe "mantener un modelo de Estado que solo pone obstáculos, y que impide el crecimiento de los argentinos"."Sepan que estoy del lado de cada argentino para defender el progreso que nos merecemos", agregó.En tanto, el exsenador y miembro del PRO Esteban Bullrich se posicionó en contra del decreto de Milei al coincidir con la postura del senador radical Martín Lousteau, quien calificó al DNU de "inválido" y consideró que el Gobierno debería reemplazarlo "por una Ley que se vote por capítulos" y convocar a sesiones extraordinarias para darle "tratamiento urgente""Coincido", escribió Bullrich en su cuenta de X.Por su parte, el exministro de Transporte e integrante del PRO, Guillermo Dietrich, expresó que "es necesario cambiar drásticamente el rumbo" del país y felicitó a Sturzenegger por ser uno de los encargados de redactar el decreto, el cual, aclaró, deberá "ser aprobado por el Congreso"."Nuestro país está encadenado de normativas, leyes, burocracia y mafias que frenan el crecimiento y el desarrollo de nuestra gente. Los últimos años sufrimos un enorme retroceso a los avances que habíamos hecho durante nuestra gestión y hoy es necesario cambiar drásticamente el rumbo que venía llevando nuestro país", publicó el economista Dietrich en X.El exministro de Transporte durante la presidencia de Mauricio Macri destacó que las medidas del decreto "van decididamente en la dirección correcta de un país con mayor libertad", pero hizo referencia a que "tendrán que ser aprobadas por el Congreso"."Felicitaciones a Federico Sturzenegger y todos los que trabajaron en este proyecto", agregó en su salutación al expresidente del Banco Central, de quien fue compañero en la gestión Macri.