Diez tragedias aéreas en la Cordillera de los Andes

Lo que quedó del Fairchild Hiller 227 y donde sobrevivieron los 16 jóvenes uruguayos en 1972.

1

Benjamín Matienzo, el primer mártir de Los Andes

2

La tragedia del Cerro Tres Gemelos

3

Once muertes en el Tupungato

4

Un avión flojo de papeles

5

El fútbol, de luto

Infografía: Fernando Vinella

6

87 muertes y ningún sobreviviente

7

Dolor entre marines

8

Al pie del Cristo Redentor

9

El milagro de los Andes

Desde el aire y con el grito emocionado: ¡Viven!

10

Cinco muertes en el Tupungatito

Infografía: Fernando Vinella

El 29 de mayo de 1919, el teniendo primero Benjamín Matienzo, junto a los pilotos Zanni y Parodi, iniciaron un raid aéreo con la intención de cruzar a Chile. Pero un gran temporal los sorprendió en plena cordillera. Zanni y Parodi regresaran a Mendoza pero Matienzo, con su Nieuport 28C1 - 165 HP, se estrelló en la quebrada de Las Cuevas. Recién en noviembre hallaron su cuerpo. Hoy, el aeropuerto de la capital tucumana lleva su nombre.El 16 de julio de 1932, un trimotor Ford 5-AT-C, denominado San José, se estrelló en el cerro Tres Gemelos, a unos 40 kilómetros de Las Cuevas, en Mendoza. La nave de la compañía norteamericana Panagra volaba con seis pasajeros y tres tripulantes desde Santiago de Chile a Buenos Aires. No hubo sobrevivientes y los cuerpos fueron rescatados dos años más tarde.El 2 de agosto de 1947, el avión de la British South American Airways denominado Stardust viajaba del aeropuerto de Ezeiza a Santiago de Chile desapareció de pronto llevaba seis pasajeros y cinco tripulantes. Todos murieron. Recién 53 años después -el calentamiento global ayudó- los restos fueron hallados en el Cerro Tupungato.El 17 de mayo de 1960, un aparato Curtiss C-46F-1-CU de Transamerican Air Transport se estrelló en el cerro El Sosneado, en el sur de Mendoza. Murieron piloto y copiloto. Diez años más tarde unos baqueanos descubrieron los restos del fuselaje y, también, un valioso cargamento no declarado entonces de joyas y dólares.El 3 de abril de 1961, un bimotor DC -3 de LAN que había partido de Chiloé rumbo a Santiago se estrelló con el cerro La Lástima a unos 3.800 metros de altura. Murieron los 24 ocupantes, entre ellos, ocho futbolistas del club Green Cross, incluido el argentino Eliseo Mouriño. Recién en 2015 una expedición pudo llegar a la aeronave accidentada.El 5 de febrero de 1965, otro Douglas DC-6B-404 de LAN Internacional que volaba de Santiago a Montevideo, sin causa aparente, perdió altura y se estrelló. Fallecieron los 87 ocupantes.El 4 de agosto de 1969, un Douglas C- 47 de la Marina de los Estados Unidos, con 14 personas a bordo desapareció en el Planchón, Mendoza. Cubría el trayecto entre Santiago y Ezeiza. Nunca fueron hallados los restos del avión.El 19 de octubre de 1971 un Douglas DC-6B de LADECO chocó en el cerro Santa Elena, a menos de 800 metros de la Villa de Las Cuevas y el Cristo Redentor. Llevaba más de dooce toneladas de ganada y no sobrevivió ninguno de los tres tripulantes.El viernes 13 de octubre de 1972, un avión de la Fuerza Aérea uruguaya -un Fairchild Hiller 227- con 40 pasajeros -entre ellos jugadores de rugby del Old Christians Club- y 5 tripulantes, se estrelló entre el cerro El Sosneado y el volcán Tinguiririca en su vuelo entre la ciudad de Mendoza y Santiago.Después de 72 días perdidos, los 16 sobrevivientes pudieron ser rescatados el 23 de diciembre. Una historia que conmovió al mundo y llegó tanto a la literatura como al cine..El 4 de agosto de 1979, una nave de carga Curtiss C- 46 partió de Ezeiza rumbo a Miami, con escala en Santiago. El avión se estrelló en el Tupungatito y murieron sus 5 ocupantes. Los cuerpos fueron rescatados tres años después después del deshielo.