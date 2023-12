Se registró el mayor volumen de producción de hidrocarburos en la historia neuquina

Récord en la producción hidrocarburífera de Neuquén / Foto: Pablo Añeli.

Foto: Victoria Gesualdi.

La producción de petróleo alcanzó en noviembre enlos 368.616 barriles de petróleo por día (bbl/d) y la de gas natural los 82,22 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), con un crecimiento interanual del 21,55% y el 5,35%, respectivamente, informó elprovincial.A través de un comunicado, eldetalló que, en la producción acumulada de petróleo entre enero y noviembre de 2023, la variación positiva interanual fue de 21,1%, mientras que en el caso del gas llegó a 3,07%.De esa manera, noviembre extiende el período de buenos rendimientos en el sector hidrocarburífero neuquino, registrando el mayor volumen en la historia de producción de la provincia.Según la cartera energética neuquina, el incremento de producción de petróleo en octubre se debe principalmente al aumento en la producción de las áreas de: Lindero Atravesado (+4.157 bbl/d), Aguada del Chañar (+4.016 bbl/d), Cruz de Lorena (+2.607 bbl/d) y Bandurria Sur (+2.335 bbl/d).En cuanto al gas, el incremento de octubre se debe, mayoritariamente, al aumento en la producción de las áreas Rincón del Mangrullo (+3,18 MMm³/d), El Mangrullo (+0,99 MMm³/d), Aguada Pichana Este (+0,42 MMm³/d) y Fortín de Piedra (+0,26 MMm³/d).Con respecto a la injerencia de los no convencionales sobre el total de la producción, en el caso delfue de 92,8% y, en materia de, la producción no convencional fue de 87,73% del total.La provincia deha otorgado hasta la fecha 47 concesiones de explotación no convencional, lo que permitió el crecimiento exponencial de producción de hidrocarburos.