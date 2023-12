Navidad: las 10 costumbres más curiosas del mundo

Las tradiciones navideñas "menos tradicionales".

La Navidad es un festejo central dentro de las tradiciones de buena parte del mundo, especialmente en occidente, pero debe aclararse que difieren en mucho las costumbres que esperan y celebran el natalicio de Jesús. Por ello resulta interesante abordar las más extrañas, ya que no sólo de vitel toné y tomate relleno se trata.Aseguran que la tradición alpina fue la que introdujo una suerte de némesis de Santa Claus, nada menos que su hermano, llamado Krampus. Este Papa Noel "malo", según la leyenda, desde los primeros días de diciembre visita a los chicos que se portaron mal y los castiga. Los pequeños que no viven enestán a salvo de este monstruo que asusta tanto.Los australianos habitan el hemisferio sur como los argentinos, pero no se hacen mucho problema con festejar la Navidad con 30 grados. La inmensa mayoría de la población de ese subcontinente está volcada sobre la costa este, y pasa esta festividad directamente en la playa. En la tarde del 24, se multiplican los picnics en la arena y desfilan los-tan típicos de- disfrazados de Papa Noel.En los países nórdicos, pero especialmente en, la figura de la bruja toma especial protagonismo. Se trata, según dicen, de "brujas buenas" y "brujas malas" que amenazan con invadir los hogares. Es por ello que, con toda la lógica, los descendientes de lostienen por costumbre directamente esconder las escobas de las casas. Sin instrumento de vuelo, las brujas se quedan sin sus viajes maléficos.Una de las tradiciones más características de la Navidad en Venezuela es. Es tanta la gente que sale con sus patines, que las autoridades suelen cerrar el tránsito, para evitar accidentes.En el pequeño país de Europa del Este, en Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. Este lanzamiento no es cualquier cosa. El sentido es saber si en los próximos meses encontrarán el amor.mirando hacia la puerta, quiere decir que sí, pero si lo hace en dirección a la casa, seguirán sin encontrar su media naranja, o medio limón.Mientras en Argentina y la mayoría de los países se espera a Papa Noel con alguna clase de presente, ense le prepara un pudding hecho con cerveza o directamente un whisky autóctono. Difícil para él continuar su recorrido con semejantes consumos en cada hogar.Aunque compartimos costumbres con nuestros hermanos aztecas en lo que a Navidad se refiere, también hay diferencias. En diciembre, en el país de El Chavo se compaginan varias festividades: la Navidad, el Día de la Virgen de Guadalupe y el Día de Reyes. Por ello, del 16 al 24 se realizan todos los días: fiestas en hogares en las que se ofrece comida y bebida para celebrar, incluso a los desconocidos que se quieran acercar.Como paìs eminentemente católico, la cena de Navidad ocomienza una vez que la familia avista la primera estrella en el cielo. A partir de ese momento comparten el "oplatek", una oblea cuadrada y muy fina hecha de harina y agua que lleva estampada una imagen religiosa característica de la Natividad. Al sentarse a compartir la cena familiar, todos en la mesa parten un trozo y pronuncian unas palabras de agradecimiento antes de pasárselo entre ellos. Pero lo llamativo es que los regalos se dan el, conocido como el patrón de los niños y portador de regalos.La versión italiana de Papá Noel es. Según cuenta la leyenda, los Reyes Magos se detuvieron en su casa para pedir instrucciones de camino a visitar al niño Jesús y la invitaron a que los acompañara en su viaje, pero ella dijo que tenía "demasiadas tareas" domésticas que hacer. Luego, ella cambió de opinión y trató de encontrarlos, pero no pudo. Desde entonces, vuela la noche del 5 de enero (la víspera del encuentro de los Reyes Magos con el niño Jesús). Al igual que Papá Noel, La Befana entrega juguetes a los niños. En lugar de leche y galletas, los italianos le dejan un plato de salchicha y brócoli, más una copa de vino.Antes del natalicio del niño Jesùs, los guatemaltecos se anticipan y encienden hogueras ypara eliminar los espíritus malignos y celebrar la victoria del bien sobre el mal. Esto se hace más precisamente el 6 de diciembre. Incluso, antes la gente sacaba toda la basura de sus casas y la prendía fuego, pero gracias a la concientización ambientalista, ahora sólo encienden piñatas con forma del diablo.