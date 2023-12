Valdés, sobre el DNU de Milei: "Tiene cosas buenas y otras en las que no estoy de acuerdo"

Gustavo Valdés / Foto: Pepe Mateos.

anunciado por el presidente Javier Milei tiene algunas cosas que le "parecen bien" y otras con las que no está "tan de acuerdo".manifestó el mandatario correntino en diálogo con la prensa tras un acto oficial de inauguración de viviendas."No voy adelantar ningún concepto, me voy a sentar a mirar una por una", sostuvo además sobre el paquete de medidas dispuestas por el jefe de Estado.En este sentido, Valdés se limitó a decir que "ya está vigente" y agregó: "Tiene algunas cosas que me parecen buenas, que están bien, y otras que no estoy tan de acuerdo, pero bueno, creo que es un presidente que está dictando las primeras acciones de su Gobierno".Seguidamente Valdés remarcó queConsultadoel gobernador manifestó quepara que podamos tener más industrias forestales en Corrientes, y esperamos que sea beneficioso".Insistió en que analizará "medida por medida", pero no tiene "una lectura acabada del decreto".Por otra parte, se refirió nuevamente a la reunión de Milei con los gobernadores y manifestó que les explicó"Vamos a pelear los recursos de Corrientes, nosotros ya tenemos equilibrio fiscal y estamos pensando en invertir en desarrollo, infraestructura y producción", destacó.Valdés realizó estas declaraciones a la prensa tras el acto de entrega de viviendas en los barrios Ponce y 3 de Abril de la capital provincial.