El gremio fluvial y marítimo rechazó el DNU y dijo que tiene "la matriz de los años '90"

Un documento del sindicato aseveró que el DNU anunciado por cadena nacional por el presidente Javier Milei "procura destruir los derechos laborales".

Elaseguró que la organización gremial "no aceptará que se destruyan derechos y la lucha histórica de generaciones de trabajadores" y sostuvo que la medida tiene "la matriz de los años '90".aseveró que el DNU anunciado por cadena nacional por el presidente Javier Milei "procura destruir los derechos laborales", que representan "la lucha histórica de generaciones de trabajadores", por lo que la conducción gremial ya comenzó a analizar posibles acciones en asambleas con el cuerpo general de delegados."El decreto evidencia que el Gobierno viene por todo y, en ese todo, no está incluida la casta política", y remarcó que su impacto recaerá de forma directa sobre "los trabajadores", sostuvo el secretario general del gremio, capitán Mariano Moreno.El dirigente consideró que, y adelantó que "no se entregará la obra social, que es ni más ni menos la institución que resguarda la salud del personal y su grupo familiar"., dijo.Para Moreno, el plan económico del Gobierno de La Libertad Avanza LLA) solo procura que "cierren los números del mercado, pero no incluye desarrollo y trabajo decente".