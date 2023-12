Menos ruido y más unión

Los animales de compañía han pasado a ser parte de las familias y eso nos invita a reflexionar a estas alturas del año sobre cómo podemos transitar las celebraciones de fin de año sin perjudicar a nadie.En los últimos años se ha tomado conciencia del daño que ocasionan los ruidos en exceso no solo a los caninos y felinos, sino a muchas personas que por distintos motivos son más sensibles a esos estímulos.En el caso de los perros y gatos en particular, su sensibilidad auditiva es tal, que los ruidos fuertes pueden causarles pánico y provocar conductas no habituales como escapar sin rumbo y perderse, heridas y hasta morder a las personas. Adicionalmente, pueden padecer palpitaciones, taquicardia, jadeo, salivación, temblores, sensación de insuficiencia respiratoria, aturdimiento y pérdida del control, entre otros síntomas.En estos casos, se debe consultar al médico veterinario para que evalúe cada caso en particular, pero las principales recomendaciones son:1- Crear un espacio seguro: designa un área tranquila en tu hogar donde pueda sentirse protegido, con sus juguetes habituales, comida y agua suficiente.2- Mantener puertas y ventanas cerradas: es importante asegurarse de que no haya espacios por donde pueda escapar en caso de asustarse. Además de esta forma se aminora el impacto de los ruidos externos.3- Definir un ambiente calmado: dejar luces suaves y mantener música a un volumen moderado ayuda a distraer los ruidos de la pirotecnia.4- No dejes a tus animales solos: si sabés que habrá pirotecnia cerca de tu hogar, intenta quedarte en las cercanías para brindarle tranquilidad y apoyo.5- Considerar el uso de productos que puedan reducir la ansiedad: algunos caninos y felinos se benefician de productos como camisetas de presión, difusores de feromonas o suplementos calmantes. En todos los casos, es importante consultar con el veterinario sobre las opciones disponibles y apropiadas para cada animal.6- Mantener a tu animal de compañía identificado: es importante asegurarte de que los animales tengan una identificación actualizada en caso de que se asuste y escape.Por último es importante recordar que cada animal es diferente, por lo que debemos estar atentos de sus necesidades individuales y siempre consultar a un profesional para poder evaluar las mejores opciones para cuidarlos.Desde el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires vemos la necesidad de reflexionar sobre este tema desde un abordaje cultural, social y una perspectiva comunitaria, que también tome en cuenta los riesgos silenciosos que impactan en la salud pública y en el medio ambiente, por ende en una salud. Debemos seguir regulando el uso de pirotecnia desde una perspectiva integral.¡Pirotecnia cero, Fiestas para todos!* Osvaldo Rinaldi es médico veterinario y presidente del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.