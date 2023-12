Massa rechazó el DNU de Milei junto a legisladores de Unión por la Patria

Argentina es y debe ser un Estado de Derecho. Eso significa que son las leyes las que gobiernan y no la voluntad ni el capricho de hombres y mujeres. El Congreso está esperando debatir y decidir sobre los temas de su competencia. Hilo 👇 — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) December 21, 2023

El exministro de Economía y excandidato presidencial de(UxP),, se reunió con legisladores nacionales y asesores delpara analizar el(DNU) anunciado por el Gobierno dey las reformas impositivas.El encuentro se realizó en la sede porteña de la, ubicada en Avenida del Libertador 850, donde Massa reapareció en escena junto a legisladores nacionales de diferentes provincias.Además de cuestionar la legalidad del DNU, publicado en el, uno de los temas que se analizó en el encuentro fueron lasEn la reunión, el, realizó un detallado informe sobre los cambios que impulsa la administración de Milei y cómo éstos, según contaron a Télam voceros de la fundación.También estuvieron presentes los legisladores de UxPy, de manera virtual, participaron la diputada por Catamarca,, y el senador por Tucumán“Argentina es y debe ser un Estado de Derecho. Eso significa que son las leyes las que gobiernan y no la voluntad ni el capricho de hombres y mujeres. El Congreso está esperando debatir y decidir sobre los temas de su competencia”, remarcó a través de un mensaje en la red social X uno de los participantes, el exministro de Transporte y actual diputado Diego Giuliano.Giuliano adelantó quePor su parte, el legislador y ex gobernador de Entre Ríos,, sostuvo que “el DNU pretende avasallar las atribuciones delcon medidas que dañan profundamente a los trabajadores, a los jubilados, a la clase media, y a las Pymes”.. Los valores de la República que muchos dicen defender hoy están en riesgo. El que crea que puede despreciar la democracia, sufrirá el rechazo del pueblo. Nuestra fuerza política defenderá la institucionalidad a rajatabla. No se vulneran derechos en nombre de la libertad”, apuntó.Sobre el “impuestazo” debido al “aumento de la presión fiscal”, según definen en el 'massismo',También se puso en discusión “el anuncio de una generalización de alícuotas de DEX del 15% para todos los productos, excepto complejo soja que se incrementaría al 33%".Los participantes del encuentro, encabezado por Massa,"El incremento de la presión fiscal de todo el paquete de medidas se proyecta en 2,36% del PIB, lo cual implica una mayor carga tributaria para los trabajadores, jubilados y monotributistas, pero también para las Pymes, las economías regionales y la industria", analizaron.Por último,