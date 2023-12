Para Adorni, el DNU pone fin a la "maraña de leyes que traban el desarrollo de Argentina"

Adorni sobre el DNU VER VIDEO

Captura de video.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió este jueves el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado en cadena nacional por el presidente Javier Milei, dijo quey subrayó queEntendemos que el problema de la Argentina radica en 100 años de decadencia y por supuesto que dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar, como el déficit fiscal, que es uno de los principales que motiva todo el resto de los desastres económicos", afirmó Adorni, en una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.Para el vocero, Argentina "está envuelta en una maraña de regulaciones y leyes que traban el desarrollo y ponen el freno a la Argentina en materia de crecimiento" y dijo que el DNU, publicado hoy en el Boletín Oficial, "tiene por objeto efectivamente poner fin a esa maraña de cuestiones que tanto daño le han hecho a la Argentina".Está muy a la vista que Argentina está detenida en este no crecimiento", indicó.Más adelante, señaló que "entendemos que la política no puede digitar nuestras vidas" y que "un político no puede decidir por nosotros qué hacer, qué no hacer, qué comprar, qué no comprar", por lo que sostuvo que la filosofía "es terminar con las decisiones que hasta hoy estaban en manos del Estado".Adorni puso como ejemploOtro punto que resaltó es la ley abastecimiento y la ley de góndolas: "Esto de andar creyendo que uno va al supermercado y que el Estado tiene que marcar determinadas cuestiones para ver si uno no tiene la lucidez suficiente para lo que va a buscar, bueno, la verdad es que eso no puede pasar más"., concluyó el vocero presidencial.