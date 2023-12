Para Larroque, el Gobierno decidió "llevarse puesta la Constitución con un megadecreto"

Foto Prensa.

"El Presidente se arroga reemplazar a otros poderes y eso es gravísimo" Andrés "Cuervo" Larroque

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, consideró este jueves que, con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que establece una profunda desregulación de la economía , deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas, el gobierno de Javier Milei decidió "llevarse puesta la Constitución nacional".En declaraciones a AM 750, el funcionario reflexionó que "no hay triunfo electoral que permita llevarse puesta a la Constitución" y analizó que "nadie discute la legitimidad del nuevo gobierno, pero a tan pocos días, tampoco ese acto electoral le da prerrogativas al Poder Ejecutivo para considerar que"Es muy saludable la reacción de la gente. Era algo viral e imprescindible porquesobre los cacerolazos y protestas que se registraron ayer en diversas partes del país tras la cadena nacional en la que Milei anunció el DNU.Para Larroque, tampoco "se comprende la necesidad, ni la urgencia" de la medida, publicada en el Boletín Oficial.En ese marco, Larroque reconoció que "la Argentina atraviesa una situación compleja", por lo que que "hay cosas que hay que mejorar y corregir" pero dijo que ello no se logra "con esta locura"."No se puede gobernar ajenos a la realidad. En este Gobierno, hay grupos económicos que tienen una pretensión casi de saqueos de los sectores populares y clase media, y un Poder Ejecutivo que en cabeza de su presidente tiene una mentalidad excesivamente teórica", manifestó.Asimismo, sostuvo que, "en términos políticos, hay una impericia por parte del gobierno, que desconoce la realidad" y analizó que"El Congreso tiene un rol central, una comisión bicameral deberá analizar el DNU y habrá ahí una instancia central. Se debe refundar el movimiento nacional en una etapa nueva, convocando a todos los sectores sin enredarnos en tensiones del pasado y entendiendo que es tan agresivo este megadecreto que debemos buscar a todos los sectores", finalizó.Por último,porque esta política es muy agresiva y pone en duda los cimientos de la nacionalidad".