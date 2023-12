Lula celebró la promulgación de la primera reforma tributaria en democracia

"Estoy sumamente feliz. Feliz porque la economía ha crecido, porque la inflación está bajando, las tasas de interés están bajando, el salario mínimo está aumentando" Luiz Inácio Lula da Silva

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de histórico el acuerdo logrado con la oposición de derecha en el Congreso para poder promulgar la reforma tributaria, la primera en 58 años, y que apunta a, la incorporación del IVA como impuesto único para el consumo y el gravamen de artículos de lujo y herencias de los megarricos.La ceremonia de promulgación de la ley se realizó la noche del miércoles en el Congreso, con Lula siendo objeto de, y de cánticos a favor del oficialismo."Ciertamente esta reforma no resolverá todos los problemas, pero demostró que este Congreso Nacional, y yo he vivido aquí, sin importar la postura política de cada uno, sin importar el partido de cada uno,. Este Congreso, le guste o no al presidente, es la cara de la sociedad brasileña que votó en las elecciones de 2022", dijo.Lula estuvo acompañado por el presidente de Diputados,, líder del grupo de derechas Centrao que estuvo alineado con Bolsonaro y ahora logró aliarse al Gobierno actual, y el del Senado,, además del titular del Supremo Tribunal Federal,El fundador del Partido de los Trabajadorestras más de 30 años de proyectos frustrados."Estoy sumamente feliz. Feliz porque la economía ha crecido, porque la inflación está bajando, las tasas de interés están bajando, el salario mínimo está aumentando", afirmó el presidente.La reforma tributaria es considerada una de las victorias políticas de Lula y su ministro de Economía,, quien en el primer año de gestiónTambién afirmó que, pero celebró los avances que hará el país en el modelo de recaudación tributaria.De acuerdo con el mandatario, la reforma tributaria impulsada por el Gobierno y acordada con el Congreso es para "facilitar la inversión, para que los que tienen más paguen más impuestos y los que tienen menos paguen menos y hacer que Brasil crezca aún más".La ley garantiza la primera reforma sobre el sistema de impuestos al consumo en 58 años en Brasil, con la cual el Gobierno(IVA), buscando eliminar la llamada "guerra fiscal" entre estados y regiones para el comercio y transporte de bienes y mercancías.Además habrá undestinados a las personas más pobres.El proyecto incluye una, cuando serán instituidos completamente todos los nuevos impuestos.El valor del IVA será determinado posteriormente en una ley y según el Ministerio de Hacienda puede llegar al 27 por ciento, valor considerado uno de los mayores del mundo, que según el gobierno debe tener compensaciones para reducir la carga.