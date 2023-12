Gervasio Muñoz: "No hay país en el mundo donde se lleven adelante políticas de este tipo"

El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, anunció una movilización de inquilinos en todo el país a las 20 / Foto: Archivo.

El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz,, en respuesta a la derogación de la Ley de Alquileres, que se incluye en el DNU publicado hoy en el Boletín Oficial."El decreto de Milei establece que nos pueden cobrar alquileres en cualquier moneda, en dólares, en euros, en lo que se les antoje,, por un mes, por dos meses", afirmó Muñoz.En declaraciones a Télam, Muñoz dijo que a partir de la derogación de la Ley de Alquileres "las actualizaciones pueden estar atadas a cualquier índice, público o privado, el IPC, la inflación, por supuesto que es lo que se le antoje a la inmobiliaria, 30% mensual, o atar el precio del alquiler al dólar blue, a la nafta o a lo que quieran".Aseguró que "no hay país del mundo donde hoy se lleven adelante políticas de este tipo para proteger la vivienda"."Creo que claramentemás importantes de la Argentina e internacionales, nos parece muy importante esto", remarcó.En este contexto, anunció que este jueves a las 20 se realizará una movilización de todas las organizaciones inquilinas en ciudades de todo el país."Hay algo fundamental y es que ninguna sociedad se desarrolla si no tiene la gente, los que no tenemos vivienda, un lugar donde dormir, donde vivir, por lo tanto a las 20 horas hoy todas las organizaciones inquilinas salimos a las calles", concluyó.