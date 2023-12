Milei dijo que el DNU "es en favor de la gente" y afirmó que "vienen más" medidas

"Ir para atrás con Ganancias es la solución" El Presidente afirmó que "de ninguna manera" se va a "coparticipar el impuesto al cheque" y ratificó que esa decisión "está fuera de discusión".



"No vamos a coparticipar el Impuesto al Cheque; eso está fuera de discusión. Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas", dijo el mandatario en la entrevista a Radio Rivadavia.



"Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo" Javier Milei

Sobre el Protocolo

El presidentede necesidad y urgencia (DNU) anunciado anoche, dijo que la norma fue establecida, anticipó que seen los próximos días y cuestionó a los ciudadanos que manifestaron su"Es en favor de la gente.", dijo Milei en una entrevista que brindó por la mañana a Radio Rivadavia, en sus primeras declaraciones públicas tras el mensaje en cadena nacional que ofreció para presentar el DNU , que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas."Les aviso que", afirmó el mandatario y agregó que -según tienen estudiado- hay "380 mil regulaciones" que "traban el funcionamiento" económico argentino.Ante diversas versiones periodísticas, el Presidente aclaró quey dijo que "no hace falta" sacar otra normativa con esa aclaración: "Cuando sale un DNU significa que ya está vigente. No hace falta sacar otro. Ya está en vigencia", explicó.En tanto, el jefe de Estado reiteró que en breve el Poder Ejecutivo "va llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso".Por otro parte,que se produjeron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, cony una masiva protesta en la Plaza del Congreso , y dijo que esos ciudadanos autoconvocados están "abrazados y enamorados del modelo que los empobrece"."Puede ser que haya gente que sufre el Síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo", dijo Milei.Luego, salió al cruce de, afirmó que "la república está en riesgo con populismo, no con libertad" y que lo presentado anocheque inspiró la primera Constitución Nacional.Al ser consultado sobre el, el Presidente destacó que ese segmento de la población "se va a estar beneficiando con la baja de la inflación" y agregó queSobre las limitaciones al, aclaró queAl ser consultado sobre el, que con el DNU fueron transformadas en Sociedades Anónimas, evitó decir cual intentaráen primer turno, pero destacó la incorporación de una "clausula antiboicot".Finalmente, sobre las reformas en materia laboral , dijo que "lo que se ataca en el DNU es todo el tema de las multas, lo que hace que un despido sea extravagantemente caro, y es la. Cuando elimines esa carga, va a haber más empleo".En otro pasaje el Presidente aseguró que fue "extremadamente positivo" el balance de la implementación del protocolo de orden público , que se puso en marcha el miércoles durante la protesta organizada por la Unidad Piquetera, y destacó que"El balance fue extremadamente positivo, fue una acción conjunta entre el Ministerio de Seguridad y de Capital Humano. Hubo más denuncias que manifestantes. Poco más defrente a, con suerte, 3 mil manifestantes", dijo Milei.