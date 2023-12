En Santiago, será la última función de varios jugadores históricos de River

🏟️ Los miembros de Somos River ya pueden conseguir sus ubicaciones para el partido de este viernes frente a Rosario Central por el Trofeo de Campeones.



de este viernescomo Enzo Pérez y Nicolás De la CruzEn ese sentido, el 31 de diciembre se terminan los contratos del capitán Enzo Pérez, Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Bruno Zuculini, Matías Suárez y Leandro González Pírez y el mercado de pases tiene la posibilidad de salida para De la Cruz y Salomón Rondón.que ante Huracán en el Más Monumental jugó su último partido, pero ese mismo día, aunque no lo anunció, hizo gestos parecidos al ingresar al campo con sus hijos el capitán Enzo Pérez.El mendocino tiene el visto bueno de la dirigencia y del propio entrenador para renovar contrato, pero todo hace indicar que no lo hará ya que desde hace un año lo esperan para firmar el nuevo vínculo, algo que no se concreta.El uruguayo De la Cruz tampoco dijo nada y desde la dirigencia aseguran que no hay ofertas, pero desde Brasil las noticias sobre un acuerdo cerrado con el Flamengo que pagara los 16 millones de dólares de la cláusula de salida dan cuenta que en Santiago del Estero será su despedida.El venezolano Rondón, por su parte, dejó trascender que su familia no se adaptó al país y por eso hay rumores de venta que lo vinculan al Real Oviedo de la segunda de España y al Pachuca de México, aunque en River tiene dos años más de contrato y cláusula de salida estipulada en 5 millones de dólares.En cuanto a Mammana hace varios partidos que ni siquiera se concentra y su salida es casi un hecho, en tanto hay una gran incógnita con González Pirez, a quien se le vence el préstamo y River (con la opinión de su DT Martín Demichelis) deben decidir si lo renueva.Por su parte, Zuculini y Suárez, por temas de lesiones no tuvieron continuidad, y su futuro parece estar lejos de Núñez aunque tampoco hay nada oficial y si algunas charlas que no tuvieron por ahora una certeza de continuidad.De todos modos, ambos ya recibieron ofertas para seguir en Racing Club y en Belgrano de Córdoba, respectivamente, aunque siguen en conversaciones con la dirigencia millonaria y todo se resolverá antes de la pretemporada.También se le termina el contrato por vencimiento del préstamo a Esequiel Barco, pero el club ya confirmó que hará uso de la opción para quedarse con el ciento por ciento del pase más un contrato por tres temporadas.Asimismo, otros jugadores históricos como Paulo Díaz, Franco Armani y Milton Casco se quedan sin contrato en diciembre del 2024, por lo que Demichelis deberá acordar con la dirigencia las charlas para el año que viene.