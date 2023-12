Israel atacó a Gaza y ordenó más evacuaciones en medio de pedidos de tregua

Un bombardeo israelí mató a una anciana en el sur del Líbano. Foto: AFP

La mujer falleció como consecuencia de varios disparos de artillería que impactaron en su casa. Foto: AFP

La intervención de Estados Unidos

Fue en respuesta al ataque nocturno del movimiento islamista libanés Hezbollah.Foto: AFP

Israel bombardeó Khan Yunis yy la ONU en pos de una tregua en su ofensiva contra el movimiento islamista Hamas en el enclave palestino, donde los muertos ya suman 20.000 en dos meses y medio de hostilidades.La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU (OCHA) dijo este jueves que el Ejército israelí ordenó la "evacuación inmediata" de una zona que "cubre alrededor de 20%" de Khan Yunis, donde se han refugiado decenas de miles de palestinos de otras localidades que tuvieron que huir de sus casas por los bombardeos y combates.y muchos habitantes cuentan solo con radios a pilas y la información que circula entre la población.Antes del inicio de los combates,, según la OCHA.La zona también incluye 32 refugios con más de 141.000 desplazados internos, en su mayoría personas que debieron abandonar el norte del territorio palestino, agregó., luego de indicar que reducirá su despliegue en el norte de la Franja de Gaza, donde ha lanzado bombardeos y combatido a milicianos de Hamas durante semanas., dijo el pasado miércoles que las tropas que operan en el norte de la Franja se habían trasladado al último bastión restante de Hamas, el barrio de Tufah de Ciudad de Gaza.En Khan Yunis, al menos 24 palestinos murieron en bombardeos israelíes contra zonas residenciales, informó el Ministerio de Salud de Gaza, que agregó que los ataques elevaron a 55 los muertos en las últimas 24 horas., luego de que milicianos del grupo islamista asesinaran a 1.200 personas, en su mayoría civiles, en Israel el 7 de octubre.Unas 130 siguen cautivas en Gaza luego de que un centenar fueran liberadas el mes pasado durante una tregua de una semana mediada por Qatar, Egipto y Estados Unidos que incluyó la excarcelación de 240 mujeres y adolescentes palestinos presos en Israel.en el enclave desde el 7 de octubre incluidos al menos 8.000 niños y 6.200 mujeres., calificó esta cifra de "trágica y vergonzosa".La posibilidad de que Israel y Hamas se acerquen a un nuevo acuerdo de tregua y liberación de rehenes creció esta semana cuando el máximo líder del movimiento islamista, Ismail Haniyeh, visitó Egipto y se realizaron negociaciones en Europa.Haniyeh, que vive en el exilio en Qatar, llegó a El Cairo para discutir el conflicto con Israel en Gaza, dijo el grupo islamista, y fuentes precisaron que tenía previsto reunirse con el jefe de inteligencia egipcio, Abas Kamel.David Barnea,, según informes de prensa.Pese a las febriles gestiones, las partes enfrentadas parecen estar lejos de un acuerdo.Hamas ya dijo que no liberará más rehenes hasta que "termine la guerra", es decir, si Israel la relanza después de una eventual tregua, y se espera que insista en la liberación de un gran número de prisioneros palestinos, incluidos varios comandantes de su brazo armado, a cambio de los cautivos, exigencias que Israel ha rechazado., reiteró el pasado miércoles que Israel "continuará la guerra hasta el final", como afirma desde el inicio del conflicto., admitió que "no hay expectativas en este punto, pero estamos presionando" para llegar a un acuerdo.Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha seguido apoyando su derecho a defenderse y al mismo tiempo instando a realizar mayores esfuerzos para proteger a los civiles de Gaza.En los comentarios más firmes hasta el momento,“Está claro que el conflicto avanzará y necesita pasar a una fase de menor intensidad”, dijo Blinken.Agregó quecomo los líderes de Hamas y la red de túneles del grupo."A medida que eso suceda, creo que también veremos que el daño causado a los civiles también disminuirá significativamente", dijo.Sus comentarios fueron más directos que las declaraciones del secretario de Defensa, Lloyd Austin, quien en una visita a Israel esta semana dijo que Estados Unidos no dictaría ningún calendario o plazos a su aliado en su ofensiva, y que le seguiría dando armas.Israel aseguró que sus fuerzas encontraron en Ciudad de Gaza una red de túneles utilizadas por dirigentes de Hamas, incluyendo el líder del movimiento en Gaza, Yahya Sinwar.El Ejército divulgó imágenes de la "gran red" de túneles, y dijo que conecta escondites y residencias y pasa por debajo de hospitales., y lamentó la muerte de tres soldados el miércoles, elevando a 137 el número de bajas en Gaza desde el inicio de las operaciones terrestres, el 27 de octubre.También ayer, bombardeos israelíes causaron 46 muertos en el campamento de refugiados de la norteña localidad de Jabaliya y otros 10 en la de Rafah, en el extremo sur del territorio, según el Ministerio de Salud de Gaza.En tanto,iba a intentar de nuevo este jueves aprobar una resolución pidiendo suspender los combates, luego de no lograr el apoyo de Washington a resoluciones previas.Israel dice que un "alto el fuego" ahora sería un regalo para Hamas, y por ello Estados Unidos utilizó dos veces su poder de veto para frenar resoluciones desde el inicio de la guerra.Emiratos Árabes Unidos defiende un borrador de resolución sobre el conflicto que ha sido diluido para asegurar que tenga apoyo, informó la agencia de noticias AFP.La propuesta pide "la suspensión urgente de hostilidades para permitir acceso humanitario seguro y sin trabas para un cese sustentable de las hostilidades"., y esta semana también por el de Kerem Shalom.Según Hamas, Israel también bombardeó este jueves el cruce de Kerem Shalom y mató cuatro personas, incluido el director del punto de paso del lado palestino, Bassem Ghaben.desató temores de una escalada regional, con incidentes en la frontera con Líbano y misiles de los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, contra buques de carga en el mar Rojo.Israel anunció que atacó un "centro operativo de mando" utilizado por el grupo islamista libanés Hezbollah, apoyado por Irán, y que disparó a combatientes que se dirigían a su frontera con el Líbano.La prensa estatal del Líbano informó este jueves que una mujer octogenaria murió y su marido resultó herido en un bombardeo israelí en un pueblo fronterizo del sur de Líbano.La violencia, limitada a la zona fronteriza entre los dos países, ha causado más de 140 muertos, entre ellos una veintena de civiles, del lado libanés, desde el 7 de octubre. Del lado israelí han muerto al menos 11 personas.