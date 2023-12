Hay alerta amarilla por tormentas en cuatro provincias

Alertas de nivel amarillo por tormentas en cuatro provincias. Foto: Ramiro Gomez.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitiópara sectores de las provincias de Mendoza, San Luis, La Pampa y Río Negro, mientras que también rige otra alerta amarilla por viento Zonda para el sur de Mendoza.De acuerdo al informe del organismo, está bajo alerta por tormenta el sur de San Luis, el sureste de Mendoza, el oeste de La Pampa, y el este y norte de Río Negro, donde se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.Según precisó el SMN,, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo".Además, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.Para la población de estas zonas, el organismo nacional pidió no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar ante la posible caída de granizo.Por otro lado, este jueves, en la zona baja de Malargüe."El área será afectada por viento Zonda, con, pudiendo ser superados en forma local", indicó el organismo.Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento de temperaturas repentino y condiciones de humedad relativa muy baja, por lo que el SMN pidió a los habitantes asegurar los elementos que puedan volarse y mantenerse lejos de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.También recomendó no estacionar vehículos bajo los árboles y mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.