Sturzenegger defendió el DNU y cuestionó los cacerolazos que lo rechazaron

“La Argentina es un país demasiado estable en su sistema de casta: si vemos los actores de la política, el sindicalismo o los empresarios podemos sacarles una foto y ver que son los mismos personajes año tras año” Federico Sturzenegger, asesor presidencial

“Las sociedades del Estado se transforman en anónimas, pasan a tener las características de cualquier sociedad” Federico Sturzenegger, asesor presidencial

"Estas cosas pasan cuando se toman medidas" El secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Javier Herrera Bravo, expresó que el decreto de necesidad y urgencia que establece medidas para la desregulación de la economía está "absolutamente" ajustado a derecho.



"Absolutamente", respondió Herrera Bravo al ser consultado por los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, antes de ingresar a la reunión del Gabinete nacional, sobre si el DNU 70/2023 anunciado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial se ajustaba a derecho, ante los cuestionamientos que recibió la iniciativa de parte de distintos abogados constitucionalistas.



Ante otra pregunta sobre la viabilidad de la norma, el funcionario contestó: "Una acción de inconstitucionalidad, una acción de amparo, puede presentar cualquier ciudadano y la Justicia resolverá".



"Estas cosas pasan cuando se toman medidas, siempre hay alguien que puede estar en desacuerdo y la justicia resolverá", agregó Herrera Bravo.



Por último, recordó que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "tiene 10 días para comunicar al DNU al Congreso", concretamente a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

El asesor presidencial Federico Sturzenegger, uno de los funcionarios encargados de la redacción del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el Gobierno nacional,del presidente Javier Milei.“El DNU es un mecanismo institucional, Alberto Fernández no sé cuántos emitió, es un mecanismo que está en la Constitución”, afirmó Sturzenegger en declaraciones a radio Mitre, en las que agregó que el DNU "exige una emergencia y la emergencia que vio el Presidente es la necesidad de marcar un cambio de rumbo”.En este sentido, el funcionario opinó también que “hay que”.En cuanto a los cacerolazos y protestas con epicentro en la Plaza Congreso, que se registraron anoche, Sturzenegger dijo irónicamente estar “impactado” por lo “rápido" que los manifestantes leyeron el DNU.“Uno de mis ayudantes me escribió y me dijo que”, agregó al respecto.: si vemos los actores de la política, el sindicalismo o los empresarios podemos sacarles una foto y ver que”, dijo.Asimismo indicó que la clave del decreto es fomentar la “competencia” y, en este sentido, consideró que “el cambio que propone Milei no le dice a los sindicatos que no tengan obras sociales, sino que compitan, porque la competencia los hará mejores”.Al dar otro ejemplo de los contenidos del decreto, expresó que “cuando decimos que se receten genéricos, y cuando decimos cielos abiertos no le decimos a Aerolíneas (Argentinas) que dejen de volar, sino que compitan”.Sobre la aerolínea de bandera, aclaró que el decreto no establece un traslado del paquete accionario de la empresa a los trabajadores dijo que “prepara el marco legal por si Milei quiere avanzar en ese sentido”.“Las sociedades del Estado -amplió- se transforman en anónimas,”.Al respecto, señaló que “en la década del 80' YPF concentraba la mitad de la deuda del país, y cuando YPF empieza a cotizar en bolsa ya no tiene ese problema”.Sobre la posibilidad de que los empleados de empresas públicas pasen a manejar esas compañías en el futuro expresó que “las leyes que están asociadas a la estatización de Aerolíneas decían que los empleados pueden tener el 10 por ciento de las acciones,”.Sin embargo, reiteró Sturzenegger, “no es una decisión tomada darle Aerolíneas a sus trabajadores”.Al señalar cuál es el cambio más importante que establece el DNU a su criterio, el asesor presidencial señaló el cambio en el artículo 958 del Código Civil y Comercial,